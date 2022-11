Förderung soll Hernals Umsätze besorgen

Im kommenden Jahr sollen 3,5 Mio. Euro von der Stadt für die Entwicklung von Geschäftsvierteln zur Verfügung gestellt werden. In enger Abstimmung mit der Wirtschaftskammer werden Förderungen für Maßnahmen zur Geschäftsbelebung in der Nahversorgung um 1,4 Mio. Euro erhöht (plus 66,6 %), um dem Online-Handel Paroli bieten zu können.

Geschäftsquartiere

In den Mittelpunkt der Förderung rücken dann sechs sogenannte „Geschäftsquartiere“, die eine konsequente Weiterentwicklung der bisherigen Geschäftsstraßen-Förderung ­darstellen. Neu: Die Hernalser Hauptstraße ist dabei. Unterstützt werden auch die Einzugsbereiche der äußeren ­Favoritenstraße, der Simmeringer Hauptstraße, der Döblinger Hauptstraße und einige mehr. Der Wermutstropfen: Die Währinger Straße ist nicht mehr unter den ­geförderten Einkaufsstraßen.