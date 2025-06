Historischer Vortrag vor dem AlsCafe-Untergang

Die vergessene Welt unter uns ist spannend und prickelnd. Fotograf und Hobbyhistoriker Lukas Arnold tourt seit Jahren durch Wien, um seine Entdeckungen zu zeigen. Ein letztes Mal im AlsCafe.

Mehr als Hundert Jahre ist es alt, das historische “AlsCafe” in der Schultheßgasse 7 in Hernals. Doch am 28. Juni ist das Ende besiegelt – es schließt seine Pforten. Zwei Wochen vorher gibt es noch einen speziellen “Abschied” von Lukas Arnold: Er lädt zu einem Best-Of seiner wunderbaren Unterwelt-Erkundungen und “Lostplaces” in den Bezirken. Eine faszinierende Welt, die man nur empfehlen kann.

Unterhaltsam und informativ

Zudem schafft es Arnold, die düstere Unterwelt mit einem Schuss Schmäh unterhaltsam zu präsentieren. “In meinem bunten ,Best Of‘ zeige ich Lostplaces in vielen Bezirken, ich zeige Bunker, Flaktürme – und ich lasse Zeitzeugen zu Wort kommen.” Es wird sein ganz persönlicher Abschied vom AlsCafe, von vielen Auftritten in dem gemütlichen Ambiente.

Die Daten des Vortrages

Wann: Freitag, 13. Juni, um 17.30 Uhr

Wo: AlsCafe (Schultheßgasse 7, 1170 Wien)

Der Eintritt ist frei (10 € Spendenempfehlung)

Keine Anmeldung erforderlich!

Mehr Infos & Bilder: Lukas Arnold Photography

Das erwartet die Besucher (alle Fotos Lukas Arnold):