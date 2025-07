Neues Perücken-Studio in Hernals will Menschen helfen

Ein neues Perückenstudio in Hernals will den Betroffenen von Chemotherapie Mut machen. Der Betrieb ist auch offizieller Kooperationspartner der Krebshilfe.

Sacha und Christoph Klee haben in der Hernalser Hauptstraße 18 ein exklusives Perücken-Studio eingerichtet und am 26. Juni feierlich eröffnet. Als offizieller Kooperationspartner der Krebshilfe ist es dem Brüderpaar ein zentrales Anliegen, Menschen in herausfordernden Lebenssituationen – insbesondere in oder nach einer Krebstherapie – mit hochwertigen Perücken, individueller Beratung und Empathie zur Seite zu stehen. Hier werden alle medizinischen, sozialen und psychologischen Aspekte berücksichtigt.

Eröffnung

Die Eröffnungsfeier wurde in enger Zusammenarbeit mit der Krebshilfe veranstaltet und rückte den sozialen Charakter bewusst in den Mittelpunkt. Es handelt sich also nicht nur um eine Geschäftseröffnung, sondern um ein öffentliches Zeichen für Solidarität, Würde und Lebensqualität, wie Sascha Klee dem Wiener Bezirksblatt gegenüber betonte. Die Veranstaltung wurde von Patricia Schuller vom ORF-Burgenland moderiert. Als Gastrednerin fungierte Dr. Ursula Denison, die Präsidentin der Krebshilfe Wien. Sie warb um die Stärkung des Bewusstseins zum Thema Haarverlust nach einer Chemotherapie und will so den Betroffenen Mut machen.

Familienunternehmen

Klee Perücken ist ein Unternehmen mit Familientradition. Seit den 1960er-Jahren ist man mit Professionalität und Enthusiasmus für die Kundinnen und Kunden da. Das Unternehmen wurde in Eisenstadt von Margarete Klee gegründet, die bei Welt-, Europa- und Staatsmeisterschaften überaus erfolgreich war. Jetzt wurde der Sprung nach Wien geschafft. Beide Betriebe werden von den Brüdern Sascha und Christoph Klee geführt.

Ein Bericht von Gerhard Krause

Hier noch Szenen der Eröffnung: