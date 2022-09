FOR MORE POWER – CREATINE!

foodspring hat die Formel geknackt und präsentiert die optimale Ergänzung für mehr Leistungsfähigkeit und Regeneration.

Creatine ist der perfekte Trainingspartner. Warum? Weil es dem Körper bei täglicher Einnahme hilft, noch einen Schritt weiterzugehen, um die persönlichen Ziele zu erreichen. foodspring´s Formel enthält ausschließlich in Deutschland hergestelltes Creapure® Premium-Rohkreatin und wirkt am besten bei aufeinanderfolgenden, kurzzeitigen und hochintensiven Trainingseinheiten. Es handelt sich dabei um eine kraftvolle Nahrungsergänzung, ohne Farbstoffe und Konservierungsmittel, für Reinheit und maximale Bioverfügbarkeit.

EIN KRISTALLKLRARES ZIEL MIT FOODSPRING.

Das reine, kristallklare Superpulver von foodspring gehört zu den am meisten getesteten Nahrungsergänzungsmitteln der Fitness Branche. Es enthält ausschließlich Premium-Rohkreatin aus Deutschland und ist zudem vegan und sojafrei. Creatine hilft beim Aufbau von Muskeln, steigert die Leistung bei einem High Intensity Workout und fördert außerdem die Regeneration nach dem Training.

DER CREATINE MYTHOS AUF DEM PRÜFSTAND.

Trotz der vielen positiven Wirkungseigenschaften informieren sich gerade Frauen aufgrund von verbreiteten Mythen immer häufiger und genauer über das Nahrungsergänzungsmittel. Doch was steckt dahinter, dass Creatine angeblich zu einem „aufgepumpten“ Körper führt? Diese Annahme ist zwar bekannt, aber wissenschaftlich nicht bewiesen. Vielmehr überzeugt Creatine mit vielen starken Pluspunkten: Es steigert erwiesenermaßen die körperliche Leistung bei kurzzeitig aufeinanderfolgenden, hochintensiven Belastungen. Dieser positive Effekt wird bereits bei einer täglichen Einnahme von 3g erzielt. Studien haben außerdem gezeigt, dass Creatine die kognitiven Fähigkeiten verbessert, indem es das Energieniveau im Gehirn erhöht. Als Folge konnte oftmals eine gehobene Stimmung nachgewiesen werden. Bei Frauen kommt zu rund 70-80 Prozent weniger körpereigenes Creatine zu Stande als bei Männern. Daher können auch Frauen guten Gewissens auf das Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen.

VOLLE KRAFT VORAUS. VEGANER AUFGEPASST!

Um effektiv Muskeln aufzubauen, reicht das vom Körper eigens produzierte Creatine nicht aus. Daher muss es zusätzlich über die Nahrung aufgenommen werden. Etwa 50 Prozent der Reserven des körpereigenen Kreatin-Speichers werden über die Ernährung gewonnen. Hierbei sind insbesondere Fleisch und Meeresfrüchte wertvolle Lieferanten. Für Vegetarier und Veganer gibt es aktuell keine gleichwertigen Alternativen. Daher ist insbesondere für Frauen, Vegetarier und Veganer die wertvolle Creatine Nahrungsergänzung von Vorteil.

THIS IS HOW WE DO IT.

Durch die Einnahme von fünf foodspring Creatine Kapseln pro Tag können die Muskeln während des Trainings mehr Energie aufrechterhalten. Die Einnahme von Creatine wird am Morgen oder vor dem Training empfohlen, wobei unbedingt auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr geachtet werden sollte.

Die foodspring Creatine Kapseln (22,99 Euro) und das foodspring Creatine Pulver (12,99 Euro) sowie viele weitere starke Produkte sind unter www.foodspring.at erhältlich.