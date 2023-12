foodspring: Protein Pancakes mit neuer Rezeptur

Mit 30g Protein ist das leckere Frühstück eine einfache und schnelle Art, genügend Eiweiß für eine gesunde Ernährung aufzunehmen. Auch als Snack für Zwischendurch!

SCHNELL, KÖSTLICH UND NÄHRSTOFFREICH

Unser moderner Lebensstil und das Bewusstsein für Gesundheit verlangen nach praktischen Frühstücks- und Snackideen, die nicht nur gesund, sondern auch einfach in der Zubereitung sind. Die foodspring Protein Pancakes sind dabei eine besonders genussvolle Alternative zu typisch zuckerreichen Optionen wie Müsli und sind in nur fünf Minuten zubereitet. Power breakfast: Das gesunde Frühstück enthält wenig Zucker, ist glutenfrei und jede Portion enthält wertvolle 30g Protein, was einen gesunden und energiegeladenen Start in den Tag ermöglicht.

NEUES REZEPT, BESSERER GESCHMACK

Das verbesserte Rezept enthält Flohsamenschalenpulver, das nicht nur zur luftigen Konsistenz der Pancakes beiträgt, sondern auch essentielle Ballaststoffe zu einer proteinreichen Ernährung beisteuert.

FIT TIPP:

Besonders tasty sind die glutenfreien und low-sugar Pancakes in Kombination mit den cremigen Protein Creams von foodspring. Die verlockenden Geschmacksrichtungen Haselnuss, Kokosnuss und gesalzenes Karamell warten nur darauf, gemeinsam mit den luftigen Pancakes genossen zu werden.

Die Benefits der neuen Protein Pancakes auf einen Blick:

Hoher Proteingehalt: Mit 30g Protein pro Portion, gewonnen aus Whey Protein Konzentrat und Eiweißpulver.

Glutenfrei: Hergestellt mit glutenfreiem Hafermehl.

Niedriger Zuckergehalt: Ein natürlicher Geschmack mit besonders wenig Zucker, sodass die Pancakes süß oder herzhaft genossen werden können. Das macht sie zu einem perfekten Frühstück oder Snack.

TIPP Die neuen Protein Pancakes sind auch die Stars des foodspring Weihnachtspakets mit einer Auswahl proteinreicher Festtagsleckereien. Im köstlichen Package sind neben den Protein Pancakes auch die yummy Protein Brownies Backmischung, die Hazelnut und Salted Caramel Protein Creams sowie gesundes Kokosnussöl enthalten.

Das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle Fitness-Enthusiasten für 38,99 Euro.

Die Protein Pancakes sind in 400g (5 Portionen) für 12,99 Euro und 880g für 24,99 Euro (11 Portionen) auf www.foodspring.at erhältlich.