Die beste Show über Michael Jackson kommt nach Wien!

Die weltweit einzigartige Hommage an den King of Pop, „FOREVER – The Best Show About the King of Pop“, kommt ab Herbst 2025 auf große Europa-Tournee!

Die Show, die von Michael Jacksons Familie persönlich unterstützt wird, lässt den einzigartigen Zauber und die legendären Hits des größten Popstars aller Zeiten wieder aufleben! Und das am Dienstag, 2. Dezember 2025 auch in der Wiener Stadthalle F, dem einzigen Showtermin in Österreich! Tickets gibt es ab 23. Oktober bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online auf cofo.at und

oeticket.com.

Eine atemberaubende Bühnenshow mit Michael Jacksons größten Hits

Mit atemberaubender Choreografie, modernstem audiovisuellem Design und einer beeindruckenden Bühnenshow vereint „FOREVER“ die größten Erfolge von Michael Jackson zu einem emotionalen Spektakel, das weltweit bereits über 650 Aufführungen in zwölf Ländern und mehr als eine Million Zuschauer begeistert hat. Fans dürfen sich auf ein Erlebnis freuen, das die Essenz von Michael Jacksons Musik, seiner Leidenschaft und seiner unvergesslichen Bühnenpräsenz einfängt.

Persönliches Lob von Michaels Geschwistern

Jermaine Jackson, Michaels Bruder, zeigte sich tief beeindruckt und beschreibt die Show als „die beste Tribute-Show über Michael Jackson in der Geschichte.“ Auch La Toya Jackson, Michaels Schwester, ist von der Inszenierung begeistert und sagt: „Ich habe mich wirklich in die Show verliebt, weil sie sich von den anderen unterscheidet. Es ist etwas ganz Besonderes.“

Beide Jackson-Geschwister unterstreichen damit die Einzigartigkeit der Show, die weltweit Fans und Kritiker gleichermaßen begeistert!