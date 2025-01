Foto Arsenal Wien startet mit legendären Magnum-Bildern

Mit dem Grand Opening am 21. März 2025 feiert das Foto Arsenal Wien in der Landstraße nicht nur den Beginn seines Jahresprogramms mit der Ausstellung „Magnum. A world of Photography“ , sondern auch die Eröffnung seines neuen Standorts. Nach einer intensiven Umbauphase entsteht im Herzen Wiens ein innovativer Raum für internationale Fotografie und Videokunst.

Das Foto Arsenal Wien, eingebettet in ein kulturelles Umfeld mit Nachbarn wie dem Österreichischen Filmmuseum LAB und dem Heeresgeschichtlichen Museum, eröffnet eine einzigartige Museumslandschaft. Mit 1.000 m² Ausstellungsfläche und bis zu zwölf Ausstellungen pro Jahr bietet es eine Plattform für junge Talente, unentdeckte Positionen und renommierte Künstler. Besonderheiten wie eine analoge Dunkelkammer und ein breites Workshop-Programm ergänzen das Angebot und laden Besucher aller Altersgruppen zum Mitmachen ein.

Eröffnungsausstellung: Magnum und die Welt der Fotografie

Der Startschuss fällt mit der Ausstellung „Magnum. A World of Photography“ (21.3.–1.6.) die die berühmte Agentur Magnum Photos in den Fokus rückt. Über 300 Exponate – von Kontaktbögen bis zu Vintage-Fotografien – beleuchten die Prozesse hinter weltberühmten Bildern. Werke von Ikonen wie Robert Capa und Martin Parr sowie Arbeiten zeitgenössischer Künstler wie Susan Meiselas ergänzen die Schau. Sie gibt einen tiefen Einblick in die Distributions- und Archivierungsstrategien der Fotografie.

Ein Blick in die Zukunft und die Vergangenheit der Fotografie

Das Programm 2025 bietet eine beeindruckende Vielfalt. Die Schau von Simon Lehner (21.3.–1.6.) thematisiert das kollektive Gedächtnis durch immersive Fotokompositionen, während Henri Cartier-Bresson in „Watch! Watch! Watch!“ (13.6–21.9.) als Pionier des Fotojournalismus gewürdigt wird. Im Herbst steht das biennale Festival FOTO WIEN (3.10.–2.11) im Mittelpunkt, gefolgt von „Science/Fiction – A Non-History of Plants“ (3.10.2025–18.1.2026), das die visuelle Geschichte von Pflanzen durch Kunst, Technologie und Wissenschaft erzählt.

Ein Ort, der bewegt und kreative Auseinandersetzung fördert

Mit dem neuen Standort wird das Foto Arsenal Wien zu einem Zentrum, das die Kunst der Fotografie feiert und weiterentwickelt. Es bietet nicht nur Raum für Reflexion und Kreativität, sondern auch die Möglichkeit, sich aktiv mit aktuellen gesellschaftlichen und ökologischen Fragen auseinanderzusetzen.

www.fotoarsenalwien.at