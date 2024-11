Foxi Party-Raum: Sonderrabatt für Wiener-Bezirksblatt-Leser

Mit dem „Foxi Party Raum“, einem Indoor-Kinderspielplatz, gibt es für Geburtstagsfeste oder Partys einen neuen Ort in der Hintzerstraße 11, wo Kinderaugen aufleuchten. Für Wiener Bezirksblatt-Leser gibt es 20 % Ermäßigung bei Buchung!

Kennen sie das? In der eigenen Wohnung ist vielleicht nicht so viel Platz, dass man alle Freunde des Kindes einladen kann. Und viele der Anbieter für Partylocations sind oft lange ausgebucht. Also wohin wenden, wenn der 6. Geburtstag des Sohnes ansteht oder die 12-jährige Tochter gerne einmal „eine richtige Party” mit Freunden machen möchte?

Das lässt Kinderherzen höher schlagen!

Ein wahres Abenteuerland bietet sich Kindern im dritten Bezirk. Mit dem „Foxi Party Raum“ gibt es einen neuen Ort, wo Eltern für ihre Sprösslingen Raum für bunte Feste und glückliche Momente buchen können. Geburtstagsfeier, Firmungsfest, oder Kinderparty: In den kindergerecht gestalteten Räumen ist viel Platz für fantasiereiches Spiel für kleine und große Abenteuer. Klettergerüst, Sportraum, Spielraum, Partyraum, Küche mit Ausstattung wie Becher, Teller, Besteck, Getränkebehälter und Schüsseln, zwei Toiletten, Wickeltisch bieten die optimale Infrastruktur für kleine Partytiger. Übrigens: Wiener Bezirksblatt-Leser erhalten bei Buchung 20 % Rabatt (einfach auf Wiener Bezirksblatt hinweisen!).

Foxi Party Raum

Hintzerstraße 11, 1030 Wien

3 Stunden sind für EUR 390,– zu buchen.

Buchungen & Infos:

Tel.: 0699/11 33 00 53

foxi.wien