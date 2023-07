Frau beinahe zu Tode geprügelt und stranguliert

In akuter Lebensgefahr schwebt eine 39-jährige Frau, nachdem sie von ihrem Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung attackiert wurde. Der Täter wurde von der Sondereinheit WEGA festgenommen.

Weil Nachbarn laute Schreie aus einer Wohnung im Bezirk Brigittenau hörten, verständigten sie den Polizeinotruf. WEGA-Beamte öffneten gewaltsam die Türe. In der Wohnung fanden die Polizisten eine schwer verletzte Frau am Boden liegend vor. Ihr Lebensgefährte hatte ihr mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt und sie mit Fußtritten attackiert. Danach hat er Gegenstände und eine Hausratte aus dem Fenster der im 2. Stock gelegenen Wohnung geworfen.

Opfer schon am Vortag mit Messer angegriffen

Als die Frau aus der Wohnung flüchten wollte, versperrte der Mann, ein 43-jähriger polnischer Staatsangehöriger, die Türe. In weiterer Folge hat er sein Opfer gefesselt und stranguliert. Einen Tag zuvor soll er der Frau bereits mit einem Küchenmesser Schnitte an den Unterarmen zugefügt haben. Das Opfer wurde von der Rettung notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Die 39-Jährige schwebt derzeit in akuter Lebensgefahr. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.