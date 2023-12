Frauen feiern Frauen: Ein Fest in der BV Favoriten

Das Nachbarschaftsservice wohnpartner baute heuer das Informations- und Beratungsangebot sowie Vernetzungsmöglichkeiten für Frauen weiter aus. Auch beim großen Frauenfest „Frauen feiern Frauen“ in der Bezirksvorstehung Favoriten konnten sich die Teilnehmerinnen informieren und beraten lassen.

In den Wiener Gemeindebauten leben über 50 Prozent Frauen. „Ich bin schon lange in diesem Bereich tätig. Mit Frauen sind wir immer einfach ins Gespräch gekommen. Unter Frauen gibt es eine besondere Verbindung“, so wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer. Das Nachbarschaftsservice wohnpartner setzt bei seinen Angeboten für Frauen auf Selbstermächtigung. „Frauen müssen in der Familie, im Alltag und Beruf vieles übernehmen – und es bleibt wenig Zeit für die Selbstfürsorge. Die Angebote von wohnpartner füllen diese Lücke mit Info-Veranstaltungen und Beratungen zu Themen wie Gesundheit, Karriere und Hilfsangeboten“, ergänzt Huemer.

Für eine gute Nachbarschaft

Beim großen Frauenfest „Frauen feiern Frauen“ in der BV Favoriten konnten sich die Teilnehmerinnen gleich von einer Mitarbeiterin vom Stadtpolizeikommando Favoriten, Expertinnen des Wiener Programms für Frauengesundheit, F.E.M. Süd, Verein Wiener Frauenhäuser und dem Projekt „Perspektive : Arbeit“, ZIB Training sowie von der Volkshilfe Wien, MA 17 und der VHS Favoriten beraten lassen.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch Frauen geehrt, die sich besonders für eine gute Nachbarschaft im Gemeindebau einsetzen, darunter die 13-jährige Elif, die nachbarschaftliche Hilfe leistet, und Traude Stockinger, eine Pensionistin, die für die Gemeindebau-Zeitung „Hansson Palme“ bereits zahlreiche Beiträge verfasst hat.

Unsichtbarkeit von Frauen

Ein Vortrag von Petra Unger, der Begründerin der „Wiener Frauenspaziergänge“ zeigte die lange „Unsichtbarkeit“ von Frauen am Beispiel der Lehrerin, Ärztin und Individualpsychologin Margarete Hilferding (1871-1942). Sie machte bewusst, dass die Geschichte lange eine Geschichte der Männer war. Die Solidarität unter Frauen habe es möglich gemacht, das zu verändern. Auch heute noch sei unsere Solidarität gefragt, so Unger.

Über wohnpartner

Gemeinsam mit den Bewohnern entwickeln die rund 180 wohnpartner-Mitarbeiter an Standorten in ganz Wien vielfältige Initiativen, um das Zusammenleben und die gute Nachbarschaft im Wiener Gemeindebau zu fördern und weiter zu verbessern. Darunter sind diverse Kochgruppen, der 1. Wiener Gemeindebauchor oder die wohnpartner-Grätzl-Zentren. Zudem vermittelt wohnpartner bei Konflikten, führt kostenlos Mediationen und soziale Beratungen durch. 2020 feierte die Serviceeinrichtung der Stadt Wien ihr zehnjähriges Jubiläum. www.wohnpartner-wien.at