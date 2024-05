Frauen-Buchclub im MQ: Hurra, wir lesen noch!

Buchclubs unter Frauen haben eine lange Geschichte – und verfolgten das Ziel, bildungsbenachteiligten Frauen Zugang zu Büchern zu verschaffen. Der “MQ Female Empowerment Buchclub” lässt jetzt den Gedanken des Austausches und des Diskurses wieder aufleben – ab 12. Juni auf der MQ Sommerbühne.

Die Auftaktveranstaltung des “MQ Female Empowerment Buchclubs” wurde bewusst auf den 12. Juni gelegt – als weiblicher Kontrapunkt zur UEFA EURO Fußballmeisterschaft, die am 14. Juni startet und sich vorwiegend an Männer richtet. Unter dem Motto Hurra, wir lesen noch … sollen Frauen (und auch Männer) dazu motiviert werden, sich täglich proaktiv gegen die gefährliche Zwangsberieselung und Fülle an nutzlosen Inhalten jeglicher Diskriminierung und Ausgrenzung zu wehren, und dadurch Fake von Fakt besser zu unterscheiden.

Die erste Veranstaltung am 12. Juni (19 Uhr) auf der MQ Sommerbühne wird von Schauspielerin Lilian Klebow (SOKO Donau) und ORF-Kulturlady Teresa Vogl gemeinsam moderiert. Alle weiteren Events werden von den beiden alternierend bestritten. Der Buchclub bietet Buchvorstellungen, Lesungen, Diskussionen über Inhalte und vieles mehr – und will der patriarchalischen Struktur mit Intellekt, Ideenreichtum, wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber auch mit viel Humor auf den Zahn fühlen. Eine sanfte feministische Revolution!