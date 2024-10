Frauenlauf erhält Ehrenpreis: Ein Triumph für den Tourismus

Der Frauenlauf, der seit seiner Gründung im Jahr 1988 zu einem herausragenden Ereignis in der Läuferszene geworden ist, wurde mit dem begehrten Wiener Tourismuspreis ausgezeichnet. Diese Ehrung würdigt nicht nur die Bedeutung des Österreichischen Frauenlaufs, sondern hebt auch seine wertvolle Rolle im Wiener Tourismus hervor.

Seit seiner Premiere hat sich der Österreichische Frauenlauf von 440 Teilnehmerinnen auf über 30.000 laufbegeisterte Frauen und Mädchen entwickelt. Diese beeindruckende Zahl zeigt eindrucksvoll, wie fest sich der Frauenlauf in der Laufgemeinschaft etabliert hat. Solches Engagement und die unermüdliche Initiative verdienen besondere Anerkennung.

Auszeichnung mit dem Wiener Tourismuspreis

In diesem Jahr wird der Wiener Tourismuspreis von der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der WKW in Form eines Ehrenpreises verliehen. Dieser Preis würdigt außergewöhnliche Verdienste um die Wiener Tourismuswirtschaft und geht an den Österreichischen Frauenlauf.

Markus Grießler, Tourismus-Spartenobmann, äußert sich über den Preis: „Initiatorin Ilse Dippmann hat in jahrelang harter Arbeit aus einer kleinen Laufveranstaltung eine der größten des Landes gemacht. Und das, ohne die eigentliche Idee und den Kernpunkt des Laufes aus den Augen zu verlieren.“

Würdigung herausragender Beiträge

Der Tourismuspreis wird jährlich vergeben und ehrt herausragende Beiträge zur Wiener Tourismuswirtschaft. Zu den bisherigen Preisträgern gehören renommierte Institutionen wie die Original Sacher-Torte, die Wiener Sängerknaben, der Stephansdom, die Albertina, der Wiener Prater und das Jüdische Museum.