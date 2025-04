Football-Saison: Kick-off für den sportlichen Bezirk

Die Football-Saison der Knights ist eröffnet, beim Auftaktspiel konnten sich die Sportler über prominenten Besuch freuen.

Ihren Sitz haben die Vienna Knights “Auf der Schmelz” Nummer 10, aktiv ist die Kampfmannschaft in der AFL-­Division 1, der zweithöchsten Spielklasse des Landes. Zum Saisonauftakt hatten sie einen speziellen Gast: den Ankick übernahm Bezirkschef Dietmar Baurecht: „Ich bin stolz, sie ­unterstützen zu dürfen.“

Denn Sport ist seit jeher ein wichtigstes Thema im 15. Bezirk, gibt es doch die Helfort-Fußballer ebenso wie die Fünfhaus-Handballer. Mit den Footballern will der neue Vereinsobmann Markus Gruber durchstarten: „Wir wollen jungen Menschen die Möglichkeit geben, den faszinierenden Sport auszubauen“, so der ehemalige Nationalspieler. Speziell die ­Jugend soll gefördert werden.

Was ganz im Sinne der Jugendbeauftragten des Bezirkspar­laments Verena Schweiger ist: „Sport gibt jungen Menschen Struktur, Selbstvertrauen und Teamgeist. Es ist schön, zu sehen, mit wie viel Leidenschaft hier gearbeitet wird“, so die einstige Handballerin. Damit die Knights-Footballer in Zukunft eine wichtige Rolle im ­Bezirk spielen.

