Frauenpower am DIF: Ein Blick hinter die Kulissen

“Das Donauinselfest ist ein wichtiger Impulsgeber für die Gleichstellung von Frauen. Denn wir schauen darauf, dass es auf der Insel in allen Bereichen auch einen gerechten Frauenanteil gibt. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch dahinter beispielsweise in der Logistik, in der Produktion, in der Grafik oder auch in der Elektrotechnik. Überall wo man hinschaut, gibt es ganz viele Frauen und darauf sind wir besonders stolz. Denn, dass Frauen ihren gerechten Anteil in der Gesellschaft bekommen, das ist wichtig für die Gleichstellung, für ein selbstbestimmtes und für ein sicheres Leben.”

Barbara Novak Landesparteisekretärin der SPÖ Wien