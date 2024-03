Stoppt Belästigung: Volkshilfe setzt sich für Frauen & gegen Catcalling ein

Am 8. März feiern wir den Internationalen Frauentag. Die Volkshilfe Wien setzt sich verstärkt für die Rechte und Sicherheit von Mädchen und Frauen ein.

Angesichts der jüngsten tragischen Femizide wird deutlich, dass das Frausein allein in Österreich gefährlich und tödlich sein kann. Es ist an der Zeit, entschlossen gegen diese Ungerechtigkeit vorzugehen und uneingeschränkten Respekt sowie Gleichberechtigung zu fordern.

Projekt „Starke Mädchen, Gute Zukunft“

In diesem Zusammenhang startet die Volkshilfe Wien das Projekt „Starke Mädchen*, Gute Zukunft“, das sich an Mädchen im Alter von 10 bis 18 Jahren richtet, die in den sozialpädagogischen Wohngemeinschaften oder im Jugendwohnen der Volkshilfe Wien leben. Das Ziel dieses Projekts ist es, die Mädchen bestmöglich auf ihr Leben nach dem 18. Geburtstag vorzubereiten und ihnen eine selbstbestimmte und erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen.

Catcalling: Eine Form der Gewalt

Im Rahmen der Vorbereitung zum Frauentag wurden Gespräche mit den Mädchen geführt, und es wurde deutlich, dass das Thema Catcalling sie stark beschäftigt. Catcalling, das oft als harmloser Flirt oder Kompliment abgetan wird, ist in Wahrheit eine Form der sexuellen Belästigung und Gewalt. Besonders Mädchen und Frauen sind häufig Opfer von Catcalling und Belästigung im öffentlichen Raum.

Kooperation mit Catcalls of Vienna

Um über dieses Problem aufzuklären und dagegen anzugehen, hat die Volkshilfe Wien eine Kooperation mit dem Kollektiv Catcalls of Vienna eingegangen. Das Kollektiv hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichten von Catcalling-Opfern im öffentlichen Raum durch Aufklärung und Kreide-Aktionen sichtbar zu machen. Die Volkshilfe Wien unterstützt diese Initiative und setzt sich gemeinsam mit dem Kollektiv für mehr Respekt im öffentlichen Raum ein.

Aktion zum Weltfrauentag

Zur weiteren Sensibilisierung und Unterstützung findet am 8. März von 16 bis 18 Uhr auf der ReuMÄDCHENbühne am Reumannplatz eine Aktion statt. Dort wird das Projekt „Starke Mädchen*, Gute Zukunft“ vorgestellt, und Statements von Bewohnerinnen werden verlesen. Das Kollektiv Catcalls of Vienna wird ebenfalls präsent sein und Statements zum Thema Catcalling vorlesen.