Fressnapf bleibt am 8. Dezember geschlossen

In den letzten Jahren waren wenig ausgewählte Fressnapf-Filialen am 8. Dezember (Mariä Empfängnis) geöffnet. 2022 hat sich Fressnapf dazu entschlossen alle Standorte am stärksten „Einkaufs-Feiertag“ österreichweit geschlossen zu halten.

„Am 8. Dezember bleiben österreichweit alle Fressnapf-Filialen gesachlossen. Somit haben alle 1.000 Fressnapf-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen freien Tag.“ sagt Hermann Aigner, Geschäftsführer Fressnapf Österreich.

Fressnapf steht mit seinem Namen für Wissen, Kompetenz und Services rund um das Thema Haustier und ist der Ansprechpartner für Haustierbesitzer. 2022 hat sich Fressnapf entschieden, an Österreichs stärkstem „Einkaufs-Feiertag“, dem 8. Dezember alle Fressnapf-Filialen geschlossen zu halten. Hintergrund sind die laufenden Bemühungen zur Energieeinsparung sowie ein zusätzlicher freier Tag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Unsere Kolleginnen und Kollegen leisten trotz stetig herausfordernden Rahmenbedingungen Großartiges! Als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung haben wir uns entschlossen unsere Filialen am 8. Dezember geschlossen zu halten“, sagt Hermann Aigner, Geschäftsführer Fressnapf Österreich.