Früh übt sich der werdende Demokrat

Kürzlich war Bezirksvorsteher Wilfried Zankl mit Meidlinger Schülern und den Dienststellen der Stadt im 12. Bezirk unterwegs um gemeinsam die Anträge des Meidlinger Kinder- und Jugendbeirates zu diskutieren.

Der Kinder- und Jugendbeirat Meidling soll die Partizipation von Kindern und Jugendlichen am politischen Leben unterstützen und fördern. Durch Workshops wird Politik in altersgerechter Art näher gebracht. Aus diesem Grund war letzte Woche Bezirksvorsteher Wilfried Zankl mit Meidlinger Schülern und den Dienststellen der Stadt im 12. Bezirk unterwegs um gemeinsam die Anträge des Meidlinger Kinder- und Jugendbeirates zu diskutieren.

Jugendparlament tagt bald

Vor Ort besprachen die Schüler gemeinsam mit Bezirk und Dienststelle welche ihrer Anträge gut umsetzbar wären und wie. „Zwei große Neuerungen gibt’s für unser Schülerparlament: Es wurde ein fixer Teil des Bezirksbudgets für sie reserviert. Und: Die Kinder können direkt mit mir und den zuständigen Dienststellen ihre Anträge besprechen. Damit ist für uns klarer was gewünscht ist und die Kinder wissen, was wie möglich ist.“, erklärt BV Zankl. Hoch im Kurs bei den jungen Meidlingern sind mehr WLAN-Standorte, Sportgeräte und auch Obstbäume werden gewünscht. In der kommenden Woche wird das Jugendparlament tagen und die Anträge abstimmen.