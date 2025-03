Führungen durch das Parlament und das Palais Epstein

Seit Jahren lädt Nationalratsabgeordneter Christian Oxonitsch die WBB-Leser aus den Bezirken 16, 17, 18 und 19 zu Parlamentsführungen ein. Nun gibt es neue Termine. Auch für Führungen durch das Palais Epstein.

Viele Ottakringer, Hernalser, Währinger und Döblinger haben die Führungen durch Christian Oxonitsch in den letzten Jahren genossen – gibt es im Hohen Haus am Ring doch viele Geheimnisse und Geschichten, die einen schmunzeln lassen. Jetzt hat der Nationalratsabgeordnete neue Termine fixiert. Parlamentsführungen mit anschließendem Austausch gibt es am …

Mittwoch, 9. April, 16:15 Uhr;

Samstag, 12. April, 12:15 Uhr.

Neue Epstein-Führungen

Doch nicht nur das Parlament hat Spannendes zu erzählen, seit einigen Wochen gibt es auch ein “Alternativprogramm”: Eine Tour durch das Palais Epstein. Als Sitz des Verwaltungsgerichtshofs und des Stadtschulrates hat das 1871 errichtete Palais eine lange und vielfältige Geschichte, die im Rahmen der Führung von Christian Oxonitsch genauer erläutert wird. Die Termine:

Samstag, 5. April, 12:15;

Samstag, 12. April, 14:15 Uhr.

Jetzt anmelden

Bei Interesse an einem der Termine wird um kurze Anmeldung unter wien.ottakring@spoe.at oder Tel. 01/492 07 66 gebeten. Treffpunkt ist immer 15 Minuten vor Führungsbeginn beim Haupteingang des Parlaments (gilt ebenso für die Führungen im Palais Epstein). Ein Lichtbildausweis ist für die Sicherheitskontrolle mitzubringen.