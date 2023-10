Für einen easy Schulstart: Schulinfomesse am 4.10.

Am 4. Oktober können sich Erwachsene in der Bezirksvorstehung über das Bildungsangebot für Volksschulkinder am Alsergrund informieren.

Mit der Einschulung beginnt ein neuer Lebensabschnitt, der Kinder und Eltern gleichermaßen vor neue Heraus­forderungen stellt. Um den Schul­anfang möglichst reibungslos zu gestalten, sollte man sich so früh als möglich umfassend informieren: Am Alsergrund wird daher einmal im Jahr die Schulinfomesse veranstaltet. Einen Nachmittag lang stellen sich in der Bezirksvorstehung die Volksschulen des 9. Bezirks vor und geben den Erziehungsberechtigten Auskunft über ihre jeweiligen Angebote.

Bildung für alle

„Bildung ist die Basis für ein selbstbestimmtes und gutes Leben. Mir ist es daher ein ­großes Anliegen, dass alle Kinder Zugang zur besten Bildung erhalten, ganz egal woher ihre Eltern kommen oder wie viel sie verdienen“, klärt Bezirks­chefin Saya Ahmad über die Wichtigkeit der Veranstaltung auf.

Auch Fragen zum Thema Nachmittagsbetreuung oder Hortplätze werden bei der Schulinfomesse geklärt:

4. Oktober, 15–19 Uhr, BV Alsergrund (Festsaal),

Währinger Straße 43, 1090 Wien