Game of Dragons: Drachen-Ausstellung im Huma Eleven

Eine Welt voller Fantasie, Magie und Abenteuer wird Besuchern des Huma Eleven bis 15. November geboten. Die kostenlose Ausstellung „Game of Dragons – The Beginning“ ist erstmals in Wien und einem Shopping-Center zu Gast.

Ins mystische Reich der Drachen eintauchen

Drachen- & Fantasy-Fans aufgepasst: Bis Freitag, 15. November gastiert die beeindruckende Ausstellung „Game of Dragons – The Beginning“ im Huma Eleven. Riesige, bewegliche Drachen-Exponate lassen Besucher in die beeindruckende Welt dieser majestätischen Wesen eintauchen. Jede Drachenfigur – das größte Exponat ist 7 Meter lang – erzählt ihre eigene Geschichte und entführt in eine mystische Welt. Beim Virtual Reality-Erlebnis können die Gäste direkt in die Fabelwelt eintauchen. „Die Ausstellung ist ein echtes Erlebnis für alle Fantasy-Fans und Familien und bringt magische Momente ins Huma Eleven. Mein besonderes Highlight ist der spektakuläre VR-Ride, der die Drachenwelt zum Leben erweckt“, sagt Huma Eleven Center-Managerin Sabine Dreschkay. Die Ausstellung ist während der gesamten Center-Öffnungszeiten kostenlos zu besichtigen.

Öffnungszeiten Virtual Reality-Ride:

Freitag, 8. November: 11 bis 18 Uhr

Samstag, 9. November: 10 bis 17 Uhr

Freitag, 15. November: 11 bis 18 Uhr

Weitere Infos: www.huma-eleven.at