„Garteln ums Eck“: Online zur eigenen Baumscheibe

Baumscheiben begrünen, Nachbarschaft beleben oder einfach Freude an der Blütenpracht: Ab sofort gibt’s den Antrag für die Baumscheibenpatenschaft auch online.

In Wien werden aktuell rund 1.800 Baumscheiben von Anrainern begrünt und gepflegt. Die Grün-Oasen sind nicht nur schön anzusehen, sie tragen auch zu klimafitten Grätzln bei. Und: Die Nachbarschaft wird gestärkt – denn beim Garteln kommen die Menschen zusammen. Diese erfolgreiche Aktion wird jetzt fortgesetzt.

Bewohner, die weder Balkon noch Garten haben, oder einfach die Nachbarschaft mitgestalten möchten, können eine Baumscheibenpatenschaft übernehmen und im öffentlichen Raum garteln. Alles, was es dafür braucht, ist eine Gestaltungsvereinbarung, die bei der GB* und neu auch online beantragt werden kann. Unter dem Motto „Baumscheiben begrünen, Nachbarschaft beleben“ informiert die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) zur erfolgreichen Initiative „Garteln ums Eck“ sowie zur Innenhof- und Fassadenbegrünung.

„Es beeindruckt mich sehr, wie viel Einsatz, Liebe und Energie die Wienerinnen und Wiener ins Garteln investieren. Mit ihrem Engagement gestalten sie ihre Wohnumgebung für alle bunter und lebenswerter und stärken das Miteinander im Grätzl. Wer selbst Lust hat zu garteln und eine Baumscheibe zu bepflanzen oder sich Gartel-Tipps abzuholen, ist bei den Expertinnen und Experten der GB* richtig. Sie beraten kostenlos zum Garteln in unserer Stadt „, so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Baumscheibenpatenschaft online oder bei der GB* beantragen

Wer eine Baumscheibe begrünen möchte, schließt mit der Stadt Wien eine Gestaltungsvereinbarung ab, die neu – seit Frühling 2024 – auch online ­­beantragt werden kann. Mittels Formular auf wien.gv.at wird über die Adresseingabe ein Straßenbaum aus dem angezeigten Plan ausgewählt und der Antrag für die Baumscheibenbegrünung eingereicht. Die Wiener Stadtgärten prüfen, ob die gewählte Baumscheibe verfügbar ist, die GB* informiert den Antragsteller nach positivem Check und unterstützt fachlich. Alle Infos zum neuen Online-Service: www.gbstern.at/baumscheibe

Alternativ kann die Gestaltungsvereinbarung auch weiterhin direkt bei der GB* abgeschlossen werden. Interessierte suchen sich dazu einen Straßenbaum in der Nähe der eigenen Wohnung aus und senden die Baumnummer (ersichtlich am Baum), die Adresse des Standortes und wenn möglich ein Foto (vom Erdreich, das den Baum umgibt) per E-Mail an die nächstgelegene GB* im Bezirk. Ist die Baumscheibe verfügbar, kann eine Gestaltungsvereinbarung unterzeichnet werden.

Alle Infos gibt’s auch gedruckt als Folder zum Downloaden (www.gbstern.at/stadtgarteln) oder Abholen an den GB*Standorten.