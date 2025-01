„Gefangen im Ruhm“: Escape Room zum Strauß-Jahr

Mit einem außergewöhnlichen Escape Room startet Wien in das Festjahr Johann Strauß 2025. Unter dem Titel „Schatten des Zweifels – Im Kopf des Genies“ lädt das interaktive Erlebnis dazu ein, in die komplexe Welt des Walzerkönigs einzutauchen. Entwickelt von der Konzeptkünstlerin Deborah Sengl, verbindet das Projekt Spannung, Kunst und Reflexion.

Der Escape Room im MuseumsQuartier zeigt eine weniger bekannte Seite von Johann Strauß. Die berühmte Figur hinter dem goldenen Denkmal im Stadtpark wird als Mensch dargestellt, der unter der Last seines Ruhmes litt. Die Inszenierung regt dazu an, über Selbstbild und Fremdwahrnehmung nachzudenken – Themen, die auch in der heutigen Gesellschaft relevant bleiben.

Ein Escape Room der besonderen Art

„Wir freuen uns sehr über die feierliche Eröffnung des Festjahres Johann Strauss 2025 Wien und den Start des künstlerischen Escape Rooms hier im MuseumsQuartier. Als Tochterunternehmen der Wien Holding spiegelt dieses außergewöhnliche Festjahr die Bandbreite unseres Konzerns wider – ein beeindruckendes Zeugnis der kulturellen und wirtschaftlichen Stärke Wiens. Wir sind stolz darauf, Teil dieser bedeutsamen Feierlichkeiten zu sein“, freut sich Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.

Informationen und Besuch

Ab 10. Jänner 2025 täglich geöffnet

Ort: MuseumsQuartier Wien, Zugang Breite Gasse, 1070 Wien

Details und Tickets: www.johannstrauss2025.at