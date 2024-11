Gewaltprävention: Häuser zum Leben unterstützen Kampagne

Die Häuser zum Leben unterstützen die weltweite Kampagne „16 Tage gegen Gewalt“, die jährlich vom 25. November bis 10. Dezember auf das Thema Gewaltprävention und -schutz aufmerksam macht.

Als Österreichs führender Anbieter für Senior*innen-Betreuung und Arbeitgeber für ein überwiegend weibliches Team setzt die Organisation ein klares Zeichen: Der Schutz vor Gewalt ist eine gesellschaftliche Verantwortung, die täglich gelebt wird – für die Bewohner*innen, Klubbesucher*innen und Mitarbeiter*innen.

Gewaltschutz als zentrales Anliegen auf allen Ebenen

Peter Hacker, Amtsführender Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport und Präsident des Fonds Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, betont die Bedeutung der Kampagne, um Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Gewalt als fundamentale Menschenrechtsverletzung nachhaltige Folgen für Betroffene und die Gesellschaft hat: „Wien ist seit 2014 Menschenrechtsstadt. In diesem Netzwerk sind die Häuser zum Leben ein essenzieller Partner, wenn es darum geht, den Schutz vor Gewalt zu gewährleisten und die Rechte älterer Menschen zu stärken. Wir setzen alles daran, dass Menschen in unserer Stadt, unabhängig vom Alter, ein selbstbestimmtes und sicheres Leben führen können.“

Im Rahmen dieses Netzwerks arbeiten die Häuser zum Leben eng mit dem Gewaltschutzzentrum Wien zusammen. Im Zuge der Kooperation wurden unter anderem umfassende E-Learning-Angebote erstellt.

Gewalt hat keinen Platz

Mit 30 Häusern und 150 Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien bieten die Häuser zum Leben nicht nur eine Wohn- und Lebensumgebung für Senior*innen, sondern auch vielfältige Freizeit- und Begegnungsangebote. Der Schutz vor Gewalt wird in dem weiblich geprägten Arbeitsumfeld – über 70 Prozent der Mitarbeiter*innen in den Häusern zum Leben sind Frauen – nachhaltig gefördert. Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben, betont die besondere Verantwortung als Arbeitgeber für rund 5.000 Mitarbeiter*innen: „Gewaltschutz beginnt im Arbeitsalltag. Durch regelmäßige Schulungen und Beratungsangebote sensibilisieren wir unser Team für einen respektvollen, achtsamen Umgang miteinander. Mit unseren umfassenden Maßnahmen setzen wir ein klares Zeichen und zeigen, dass Gewalt in unseren Einrichtungen keinen Platz hat.“

Aktiv gegen Gewalt – in Wien und darüber hinaus

Die Kampagne „16 Tage gegen Gewalt“ ist ein wichtiger Anlass, um zu zeigen, dass Gewaltprävention und Schutz in den Häusern zum Leben und Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien im täglichen Miteinander aktiv umgesetzt werden. Die Häuser zum Leben setzen sich dafür ein, Hilfsangebote bekannt zu machen. Durch gezielte Informationsmaterialien und Schulungen für Mitarbeiter*innen wird die Sensibilisierung aktiv gefördert. Zudem werden die Bewohner*innenbeiräte gestärkt, um die Mitbestimmung und Partizipation in den Einrichtungen weiter zu erhöhen.

Mit jährlich über 1,4 Millionen Besuchen in den wienweiten Klubs nehmen die Häuser zum Leben auch eine zentrale gesellschaftliche Verantwortung wahr: „Unser Anspruch ist es, ein Umfeld zu schaffen, das nicht nur Schutz, sondern auch aktive Teilhabe fördert. Die Häuser zum Leben sind Partner der Stadt Wien und leisten mit ihren vielseitigen Freizeitangeboten einen wichtigen Beitrag für ein sicheres und respektvolles Miteinander,“ unterstreicht Simon Bluma, stellvertretender Geschäftsführer der Häuser zum Leben, die Bedeutung dieser Maßnahmen.