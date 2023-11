AÏDA bei BILLA: Exklusive Aktion belohnt Genießer

AÏDA-Geld-zurück-Aktion

Seit kurzem dürfen sich Kunden der BILLA-, BILLA-plus- und BILLA-Corso-Filialen über eine besondere Gaumenfreude freuen: Die Produkte der renommierten Wiener Café-Konditorei AÏDA sind nun dort erhältlich. Das traditionsreiche Unternehmen bietet eine vielfältige Auswahl an Köstlichkeiten, die von herzhaften Topfengolatschen über gezogenen Apfelstrudel bis hin zu himmlischen Creme- und Kardinalschnitten reicht. Sogar ganze Torten stehen für Genießer bereit. Dabei wird das Sortiment auch in Regionen angeboten, die bisher keine AÏDA-Filiale in ihrer Nähe hatten, wie beispielsweise Baden bei Wien oder Klosterneuburg.

Die Integration der AÏDA-Produkte in das BILLA-Sortiment ermöglicht es Kunden, die hochwertigen Backwaren auch dann zu genießen, wenn sie nicht in unmittelbarer Nähe einer AÏDA-Filiale leben. Dies eröffnet eine neue Möglichkeit, die traditionsreichen Leckereien der Wiener Konditorei zu entdecken und zu schätzen.

Holen Sie sich Ihr Geld zurück!

Um die Einführung der AÏDA-Produkte gebührend zu feiern, startet AÏDA eine attraktive Geld-zurück-Aktion in Zusammenarbeit mit BILLA. Kunden, die auf ihrer „BILLA Rechnung“ eine Position mit dem Vermerk „AÏDA“ nachweisen können, erhalten einen exklusiven EUR 10 AÏDA-Gutschein. Dieser Gutschein kann in allen AÏDA-Filialen (*) eingelöst werden und ermöglicht es den Kunden, ihre Lieblingsprodukte zu einem vergünstigten Preis zu genießen.

©AÏDA

Rechnung fotografieren & einschicken!

Die Teilnahme an der Aktion ist denkbar einfach. Kunden müssen lediglich ihre Rechnung abfotografieren und an marketing@aida.at senden. Dabei sollten sie ihren Namen und ihre Anschrift angeben. Der AÏDA-Gutschein wird dann umgehend auf den Weg gebracht, um den Einkauf der Kunden zu versüßen.

Kosentlose AÏDA Stammkundenkarte

Als zusätzliches Dankeschön erhalten alle Teilnehmer:innen der Aktion die „AÏDA Stammkundenkarte“ kostenlos zugeschickt. Diese exklusive Karte gewährt einen Sofortrabatt von 10 % auf die gesamte Rechnung bei jedem Kauf oder jeder Konsumation. Damit belohnt AÏDA die Treue der Kunden und lädt sie ein, regelmäßig in den Genuss ihrer köstlichen Produkte zu kommen.

Aktion noch bis Ende des Jahres

Die Aktion läuft ab dem 17. November 2023 und erstreckt sich bis zum Ende des Jahres 2023. Alle Einsendungen zur Gutscheinaktion müssen bis spätestens 31. Dezember 2023 per E-Mail an marketing@aida.at eingegangen sein. Diese einzigartige Aktion bietet nicht nur die Möglichkeit, die neuen AÏDA-Produkte zu entdecken, sondern belohnt die Kunden auch großzügig für ihre Teilnahme.