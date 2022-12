Gelebte Nachbarschaft vor den Vorhang geholt

In einem dicht verbauten Gebiet hat die Nachbarschaft eine besondere Bedeutung. In Mariahilf leben auf einem Quadratkilometer 21.276 Personen. In ganz Wien sind es im Vergleich 4.656. „In einem so engen Raum ist die Beziehung zum Nachbarn wichtig“, so Mariahilfs Bezirksvorsteher Markus Rumelhart.

Awards für gute Ideen

Um Ideen für eine bessere Nachbarschaft zu fördern, wurden heuer erstmals die Mariahilfer Nachbarschafts-Awards vergeben. Dabei wurden 34 Projekte eingereicht und bei einer Gala vorgestellt. In einem Publikumsvoting wählten im Vorfeld 912 Teilnehmer die drei Gewinner. Sie erhielten Preisgelder in der Höhe von insgesamt 3.000 Euro.

Grosse Bandbreite

„StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ bekam für die monatlich stattfindenden Frauentische die drittmeisten Stimmen. Bei den regelmäßigen Treffen tauscht sich die Nachbarschaft über Zivilcourage und Gewalt in Partnerschaften aus. Den zweiten Platz mit 181 Stimmen erreichte die Dragqueen Candy Licious (alias Bernhard Ledinski). Sein nachbarschaftliches Engagement sieht eine monatliche Veranstaltungsreihe in Form einer Lesung in der Bücherei Mariahilf und an anderen öffentlichen Orten in Mariahilf vor.

Den ersten Platz konnte das Stiegenfest in der Corneliusgasse mit 222 Stimmen erreichen. Das Grätzelfest ist damit das beliebteste Nachbarschaftsprojekt im Bezirk.