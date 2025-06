Mitmachaktion: Mariahilf tauscht sich aus!

Die Veranstaltungsreihe „Mariahilf macht mit!“ geht nach gelungenem Auftakt im April in die nächste Runde und motiviert zu „Tauschgeschäften“.

Mit „Mariahilf gartelt“ wurde die neue Eventreihe im April erfolgreich gestartet. An die 250 Bezirks­bewohner:innen fanden am Kurt-Pint-Platz zusammen, um an der Pflanzen- und Samentauschbörse teilzunehmen. Tauschen ist auch das zentrale Thema der kommenden Aktion am 5. Juni im Schmalzhoftempelpark. Unter dem Motto „Mariahilf tauscht sich aus!“ sind alle Mariahilfer:innen zwischen 16 und 19 Uhr dazu eingeladen, Bücher, Spielsachen und Co. mitzubringen, um sie untereinander auszutauschen. Eine Veranstaltung, die nicht nur Nachhaltigkeit fördert, sondern auch dazu beiträgt, seine Nachbar:innen im Bezirk besser kennenzulernen.

Programm-Highlights

Vorbeikommen lohnt sich allerdings nicht nur wegen des „Tauschhandels“, auch das Rahmenprogramm hat einiges zu bieten. Autorin Jolanda Beck liest aus ihrem Buch „Die verrückten Vögel – das magische Zauberwasser“, während der Initiator des Bücherschranks an der Nevillebrücke über Lesekultur informiert. Für die jüngsten Besucher:innen werden außerdem Parkspiele von den Wiener Kinderfreunden organisiert – und es gibt auch einen extra Kindertauschbereich.