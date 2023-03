„Gemma Lugner, gemma Catchen schauen!“

Am 11. März findet nach 25 Jahren Pause wieder die legendäre Wrestling Trophy in der Lugner City statt.

Sechs spannende Kämpfe stehen am kommenden Samstag beim Catchen in der Lugner City auf dem Programm. Vorbeischauen lohnt sich, denn es ist das letzte große Wrestling-Event fand dort 1998 statt. Tickets sind fast ausverkauft, es wird aber Restkarten an der Abendkassa geben.

Hauptattraktion: Lugner Trophy Cup

Marcus Vetter, Obmann von Wrestling Wien und Veranstalter: „Wrestling ist eine der härtesten Sportarten zum Erlernen, und fürs Publikum das Lustigste, Unterhaltsamste und Actionreichste, was es am Markt gibt.“ Der Wettkampf des Abends wird der Lugner Trophy Cup, bei dem der Österreicher Peter White, der deutsche Wrestler Bad Bones, Fabio Ferrari aus Italien und der Malteser Gianni Valetta gegeneinander antreten. Weitere Highlights sind der Hardcore-Kampf (alles ist erlaubt!) und das Triple-Tag-Team. Ebenfalls interessant ist das Revanche-Match zwischen Michael „der Obermacker“ Kovac und Igor. Der Linzer Kovac: „Ich weiß, dass ich mich wieder nach oben kämpfen muss, und ich werde mich für die Niederlage rächen und den Titel nach Hause holen“.

Auch Peter White ist zuversichtlich, dass er als Sieger aus dem Ring klettern wird. Sicher ist: Es wird ein tolles Spektakel für die Zuschauer. Und es gibt – speziell für die weiblichen Fans – so einiges zu sehen, wenn die Muskelmänner in kurzen Hosen zu ihren Kämpfen antreten. Auf Veranstalter Richard Lugner muss die Damenwelt dabei allerdings verzichten: „Ich möchte mit keinem der Wrestler in den Ring steigen. Die sind viel zu brutal!“