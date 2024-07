Gemma Zukunft-Spaziergang in Simmering noch smarter

Beim Grätzlspaziergang am 17. September werden einige Meilensteine des Stadtentwicklungsprojekts „Smarter Together – Gemeinsam g’scheiter“ vor Ort besprochen. Auch auf Folgeprojekte wird bei der kostenlosen Informationstour eingegangen.

Das von der EU geförderte Projekt„Smarter Together – Gemeinsam g’scheiter“ (2016-2021) startete als umfassendes Smart City Projekt mit den Schwerpunkten großflächige Wohnhaussanierung, zukunftsweisende Energielösungen, E-Mobilität und Datenmanagement. Sehr rasch wurde es zu einem zukunftsweisenden Klimaprojekt. Zwei Säulen haben das Projekt ausgezeichnet: die umfassende Beteiligung der Bevölkerung und die interdisziplinäre Vernetzung aller Akteure. Smarter Together hat zahlreiche bis heute wirksame Folgeprojekte hervorgebracht. Das Projektgebiet waren die Grätzl um den Enkplatz, den Geiselberg und das Braunhuberviertel.

Zukunftsweisende Stadtentwicklungsprojekte

Gemma Zukunft ist ein Programm für kostenlose Spaziergänge und Radtouren zu Themen der nachhaltigen Stadtentwicklung in Wien. Dabei können Interessierte mehr zu Werten, Visionen und Umsetzungsschritten von „Smarter Together” erfahren. Im Bereich großflächiger Wohnhaussanierungen und Partizipation stehen folgende Projekte im Mittelpunkt: die thermisch-energetische Sanierung und Aufstockung der Wohnausanlage Hauffgasse 37-47 und die Sanierung der Wohnhäuser Lorystraße 54-60 und Herbortgasse 43 unter Einbeziehen der Bewohner. Zum Thema zukunftsweisende Energielösungen stehen das smarte Konzept mit Solarenergie (u. a. Null-Energie-Turnsäle, Solarbänke …) bei den Neuen Mittelschulen Enkplatz und die Solarstromnutzung in den Wohnhäusern Hauffgasse und Lorystraße im Vordergrund. Der Bereich E-Mobilität informiert über Vorzeigeprojekte wie das E-Car-Sharing in der Hauffgasse, dem E-Bike-Verleihsystem SIMBike und der Wien Mobil Station bei der U3-Station Simmering. Beim Themenbereich Datenmanagment steht vor allem das in Simmering entwickelte städtische Dateninfrastruktur Smart Data Wien und der Ausbau des Breitband-Internets im Fokus.

17. September 2024, 16–18 Uhr

Teilnahme kostenlos!

Exkursionsleitung: Bojan Schnabl (Strategische Projekte und Internationales, SPI/MA 50)

Treffpunkt: Vorplatz VHS Simmering, Polkorabplatz 10 (Bim 6er, 11er, U3 Enkplatz, (Lift-)Ausgang Gottschalkgasse), 1110 Wien

Anmeldung erforderlich: ticket.wien.gv.at/M18/gemma-zukunft/

Eine Übersicht zum Projekt „Smart City – Gemeinsam g’scheiter” finden Sie hier!