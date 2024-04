Wienerwald Genuss: Kulinarische Entdeckungen im Triestingtal

An den südlichen Ausläufern des Wienerwaldes gelegen zählt das Triestingtal mit seinen vielen versteckten Schönheiten zu den ganzjährigen Besonderheiten der Tourismusregion.

Was wäre die nächste Auszeit ohne der passenden kulinarischen Abrundung? Auch dafür bietet das Triestingtal ein umfangreiches Angebot. Denn Gründe im Triestingtal Zeit zu verbringen, gibt es viele. Neben Naturerlebnissen und umfassenden Freizeitangeboten hat man hier auch kulturell und kulinarisch eine Menge zu bieten.

Die besten Geheimtipps und kulinarischen Spots verrät die neu aufbereitete „Kulinarische Entdeckungsreise“ auf www.wienerwald.info

Von klassischer Wirtshauskultur über gemütliche Einkehrstopps und Cafés bis zu den besten Hofläden, bei denen Regionalität gelebt und die hauseigenen Produkte verkostet und gleich für zuhause erstanden werden können. Von klassischen Milchprodukten über Fleisch bis hin zu Besonderheiten wie Straußeneier oder köstlichem Bauernhof-Eis – kosten Sie sich hier entlang von Hofladenwanderungen oder unseren Routentipps durch das Tal. Lokale kleine Brauereien und gemütliche Heurigen in den Weinorten Enzesfeld-Lindabrunn oder Leobersdorf (Weinfrühlings-Tipp: Tag der offenen Kellertür am 6.4.2024) bieten dazu auch noch die passenden Getränkebegleitungen direkt von den Erzeuger. Hier schmeckt man die Liebe am Tun.

Bei dieser Vielfalt empfiehlt sich ein Aufenthalt ohnehin – vom urigen Kabäuschen, Privatzimmervermieter:innen bis hin zum Hotel ist auch hier für jeden Geschmack etwas dabei.

NEU: WienerWaldGenuss in Hernstein

Ein Highlight im Tal ist das kürzlich renovierte Schloss Hernstein, das nun auch als neuer „Erlebnis WienerWald“ Partnerbetrieb aufhorchen lässt: am 20. April um 15 Uhr startet von hier aus zum ersten Mal auch „WienerWaldGenuss“ – das den (ver)kostbaren Wienerwald entdecken lässt. Ein zweiter Termin findet am 24. August um 15 Uhr statt.

Im Mittelpunkt stehen die verschiedenen Aromen diverser Baumarten, die bei dieser rund zweistündigen geführten Wanderung mit Autor und Waldökologen Artur Cisar-Erlach geschmacklich erkundet werden können. Zur Verkostung gelangen dabei sowohl regionale Produkte als auch frisch im Wald zubereitete einfache Gerichte. Etwa mit Buchenholz geräucherter Käse, Mischwaldhonig, im Eichenholzfass gereifte Weine oder das aus dem Triestingtal stammende Fichten-Nuss-Mus!

Verbinden lässt sich die Führung auch gleich mit dem passenden Kurzurlaubs-Package, das neben Wellnessbereich auch noch kulinarische Genüsse von Frühstücksbuffet bis zum 3-Gang Dinner in der hoteleigenen Brasserie uvm enthält! Infos, Tickets & Buchung via www.wienerwald.info/erlebniswienerwald

Die besten Tipps im Überblick

Kulinarische Entdeckerreise durch das Triestingtal

20. April und 24. August 2024 – WienerWaldGenuss – Führung neu in Hernstein

4. Mai 2024 – Rad Genuss Tag im Triestingtal