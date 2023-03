„Gesund im Grätzel“ im Bezirksmuseum

Der diplomierte Krankenpfleger Rene Jokl ist im Zuge des Pilotprojekts „Community Nursing“ der Wiener Pflege- und Betreuungsdienste für die Menschen in Rudolfsheim-Fünfhaus zuständig. Am Freitag, 24. März, hält der Fachmann im Bezirksmuseum in der Rosinagasse 4 den Vortrag „Gesundes Grätzel – Community Nurses beraten und unterstützen“. Das Publikum erfährt ab 17:30 Uhr Wissenswertes über mögliche Hilfeleistungen im Gesundheits- und Pflegebereich. Jokl beantwortet auch individuelle Fragen der Besucher. Die Veranstaltung dauert bis etwa 19:00 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden werden für künftige Projekte verwendet.

Mehr Informationen und Anmeldungen telefonisch unter 0664/249 54 17 oder per E-Mail unter bm1150@bezirksmuseum.at