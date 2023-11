Gewalt gegen Frauen: Hier gibt es Hilfe

Im Vorjahr wurden in Wien zehn Frauen ermordet. Es gab über 7.000 Anzeigen aufgrund von Gewalt gegen Frauen, und der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt verzeichnete mehr als 12.400 Beratungsgespräche mit Betroffenen. Als Reaktion darauf werden nun 1.000 WC-Anlagen in Amtshäusern sowie öffentliche WCs mit Notrufnummern ausgestattet und am Rathaus wurde eine Fahne gegen die Gewalt gehisst.

Je niederschwelliger über die Notrufnummern informiert wird, desto besser. „Deshalb starten wir jetzt die Initiative mit den Anhängern mit Notrufnummern. Der 24-Stunden Frauennotruf und der Frauenhaus-Notruf helfen rasch und unbürokratisch – rund um die Uhr!“, informiert Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Aktion: „16 Tage gegen Gewalt“

Die Türhänger mit den Telefonnummern und QR-Codes werden während der „16 Tage gegen Gewalt“ (25.11. bis 10.12.) in 1.000 WC-Anlagen im Rathaus, in Amtshäusern und öffentlichen WC-Anlagen in Parks und auf Märkten angebracht. Als weiteres Zeichen wurden vor dem Start des Aktionszeitraums am Rathaus die Fahne der Menschenrechtsorganisation „Terre des Femmes“ und die White-Ribbon-Fahne gehisst.

Zahlen zu Gewalt gegen Frauen in Wien

Insgesamt kam es 2022 zu 7.120 Anzeigen aufgrund von so genannter „Gewalt in der Privatsphäre“. Am häufigsten kam es zu Anzeigen aufgrund von Körperverletzungen, insgesamt beläuft sich die Zahl hierbei auf 3.858. 1.339 Anzeigen wurden aufgrund gefährlicher Drohungen gemacht, 625 wegen fortgesetzter Gewaltausübung. Von der Polizei wurden 4.343 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen, 2023 waren es bisher 3.806. Heuer wurden bislang 7 Frauen Opfer eines Tötungsdelikts.

Hauptthema beim Frauennotruf: Sexualisierte Gewalt

Der 24-Stunden Frauennotruf ist Anlaufstelle für alle Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, die von sexualisierter, körperlicher und/oder psychischer Gewalt betroffen sind oder Gewalt in der Vergangenheit erfahren haben – egal wie lange die Gewalterfahrung zurückliegt. Bei den Beratungsthemen ging es im Jahr 2022 bei etwa 47 Prozent um sexualisierte Gewalt – Beratungen zu diesem Thema sind die langjährige Kernkompetenz des 24-Stunden Frauennotrufs. Beratungen wegen psychischer Gewalt lagen 2022 mit 27 Prozent vor den Beratungen wegen körperlicher Gewalt mit 21 Prozent. Weitere fünf Prozent entfielen auf K.O.-Mittel. Das Frauennotruf-Team ist täglich von 0 bis 24 Uhr erreichbar: 01/71719, frauennotruf@wien.at; www.frauennotruf.wien.at

Frauenhäuser nahmen 1.300 Frauen und Kinder auf

Im Jahr 2022 fanden 624 Frauen und 640 Kinder in den Frauenhäusern Zuflucht und Schutz. Die Summe aller Aufenthaltstage ist 71.501 (Zahlen: Verein Wiener Frauenhäuser). Vor elf Monaten wurde ein fünftes Wiener Frauenhaus eröffnet, damit wurden zusätzliche Plätze geschaffen. Derzeit bieten die Frauenhäuser 228 Plätze für Frauen und Kinder, die aufgrund von Gewalt aus ihrem Zuhause flüchten müssen, sowie 54 Plätze in so genannten Übergangswohnungen an. Der Frauenhaus-Notruf ist unter 057722 rund um die Uhr erreichbar. Für sonstige Anfragen ist die Beratungsstelle der Wiener Frauenhäuser untertags für ausführliche telefonische Beratungen erreichbar (01/512 38 39, www.frauenhaeuser-wien.at).

Die wichtigsten Nummern auf einen Blick: