Bahati’s strahlender Sieg bei der „AÏDA Barbie“ Wahl

Ein funkelnder Traum in Rosa und Pink wurde kürzlich Realität, als unsere WBB-Reporterin Bahati aus einer Gruppe von 24 Teilnehmerinnen zur stolzen Gewinnerin der begehrten „AÏDA Barbie“ gekürt wurde.

Prominente Jury

Am Donnerstag, den 24. August fand die glamouröse Veranstaltung in Kooperation mit CINEPLEXX statt, bei der die Jury, darunter prominente Persönlichkeiten wie Uschi Pöttler-Fellner, die Herausgeberin von look!, und Frau Prousek, die Eigentümerin der Café-Konditorei AÏDA, die schwierige Aufgabe hatten, die „richtige Wahl“ aus einer beeindruckenden Auswahl von Damen zu treffen.

Persönlichkeit im Vordergrund

Die „AÏDA Barbie“ Wahl war kein gewöhnlicher Wettbewerb. Die Organisatoren suchten nicht nur nach äußerlicher Schönheit, sondern auch nach Persönlichkeit und Ausstrahlung. „Das Gesamtpaket muss passen, wir suchen eine Barbie mit Persönlichkeit“, erklärte Societylady Uschi Pöttler-Fellner, die Teil der Jury war. Dies unterstrich die Bedeutung von Selbstbewusstsein und Charisma bei dieser einzigartigen Veranstaltung.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als bekannt gegeben wurde, dass zwei der Teilnehmerinnen punktegleich waren. Inmitten der Anspannung und Erwartung war die Überraschung groß, als der Name der glücklichen Gewinnerin verkündet wurde – Bahati, die kaum damit gerechnet hatte, zu den Auserwählten zu gehören. Neben ihr wurde auch das Model Bettina Baki als Gewinnerin gekürt, was die Freude und den Stolz der beiden Damen noch verstärkte.

Wichtige Unterstützung

Die Anwesenheit von Marzio, der die Gewinnerin als Ken begleitete, fügte der Veranstaltung eine zusätzliche Note von Glamour und Unterstützung hinzu. Seine Hilfe beim Bewältigen der beeindruckenden sechs Meter langen Schleppe des Kleides der Gewinnerin unterstrich den Gemeinschaftsgeist und die Zusammengehörigkeit dieses einzigartigen Events.

Top-Preise

Jede der siegreichen Damen erhielt einen €500 Euro Gutschein für AÏDA, die renommierte Café-Konditorei, die diesen Wettbewerb unterstützte. Zusätzlich dazu erfreuten sich die Gewinnerinnen einer Monatskarte von CINEPLEXX, die ihnen täglich freien Zugang zum Kino ermöglicht – ein weiterer Grund zur Freude für diese strahlenden Gewinnerinnen.

Eine besondere Erwähnung verdient auch die AÏDA-Barbie-und-Ken-Torte, die alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer überreicht bekamen. Ein Kunstwerk aus Zucker und Geschmack, das die Freude am Gewinn auf süße Weise symbolisierte.