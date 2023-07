„Glamour Queens“ und „Austrozeit“ im Schloss Neugebäude

Noch bis 27. August gehen im Schloss Neugebäude in Simmering jeweils am Freitag, am Samstag und am Sonntag kurzweilige Auftritte über die Bühne, die der „Kulturverein Simmering“ in Kooperation mit „Science Pool“ veranstaltet. Dieses Wochenende werden unter anderem eine Travestie-Show und österreichische Musik geboten.

Am Freitag, 21. Juli, zeigt im Schloss-Areal ab 18.30 Uhr das Travestie-Ensemble „Glamour Queens“ die neue Show „Here We Are“. Liebhaber von Musik aus Österreich sollen sich den Auftritt der Combo „Austrozeit“ am Samstag, 22. Juli, ab 18.30 Uhr, nicht entgehen lassen. Das Vokal-Quartett „Amore Italiano“ singt am Sonntag, 23. Juli, ab 18.30 Uhr, beschwingte und anrührende Lieder aus dem Süden. An allen Tagen ist der Eintritt in das Schloss-Gelände kostenlos.

Familien-Sonntag mit Führung

Beim „Familien-Sonntag“ am Sonntag, 23. Juli, werden Mitglieder der Truppe „LEMOUR Physical Theatre“ die Jugend um 16.00 Uhr und um 17.30 Uhr beeindrucken. Eine Führung für Kinder durch die Schloss-Anlage (14.00 Uhr) und die Fertigung eines „Löffel-Katapults“ (15.00 Uhr) lassen auch keine Langeweile aufkommen. Das Mitmachen ist gratis.