„Grätzloasen“ bringen Wiener mehr Lebensqualität

Die „Grätzloase“ entstand 2015 in Kooperation mit der Lokalen Agenda 21 Wien und der Stadt. Sie unterstützt Initiativen, die sich für eine erhöhte Aufenthaltsqualität, mehr Freiraum und ein harmonisches Zusammenleben einsetzen. Alle Wiener sind herzlich eingeladen, daran mitzuwirken.

Das Aktionsprogramm besteht aus zwei Hauptbereichen: Der Schwerpunkt „Junges Grätzl“ bietet Kindern und Jugendlichen neue Möglichkeiten, die Freiflächen der Stadt Wien zu nutzen und mitzugestalten. Der Schwerpunkt „Grüne Parklets“ schafft neue Begegnungsorte, die von und für die Nachbarschaft entstehen und durch viel Grün und Schattenspendende Elemente ein verbessertes Mikroklima bieten. Bis zum Jahr 2023 sollen insgesamt 122 Grätzloasen umgesetzt werden, davon sind 91 Grüne Parklets vorgesehen.

Erholungsräume für alle Wiener

Die Grätzloasen sind Erholungsräume, die auf umfunktionierten Parkplätzen in der Stadt von Anrainern aufgestellt werden. Die Parklets stehen Wienern zur freien Nutzung und Gestaltung offen. Hier kann jeder eine mitgebrachte Pizza oder ein Eis essen, Freunde treffen, Zeitung lesen oder einfach entspannen. Auf den Grätzloasen finden nicht nur Begrünung und Schatten Platz, mit ihnen entstehen neue Freiräume für Stadt-Bewohner – der öffentliche Raum wird fairer aufgeteilt und das Miteinander gestärkt.

Grätzloasen sind wichtig für das Klima

„Mit den Grätzloasen wollen wir den öffentlichen Raum nachhaltiger und lebenswerter gestalten. Sie sind nicht nur grüne Oasen für Erholung und Begegnung, sondern auch ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen den Klimakrise und für eine soziale Stadt. Durch die aktive Beteiligung der Wiener wird das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt und die Lebensqualität in den Grätzln nachhaltig verbessert“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Wien punktet mit Lebensqualität

Im „Monocle’s Quality of Life Survey 2023“ wurde Wien im Juni zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Besonders positiv wurden in diesem Bericht die Grätzloasen erwähnt, die das Zusammenleben in den Nachbarschaften bereichern und zu einer lebendigen Gemeinschaft beitragen. „Es freut mich besonders, dass die Grätzloasen in der „Monocle’s Quality of Life Survey 2023“ dazu beigetragen haben, dass Wien den ersten Platz im Ranking der lebenswertesten Städte belegt hat“, sagt Sabrina Halkic, Geschäftsführerin der Lokalen Agenda 21 Wien.

Die Grätzloasen wurden auch im „Home Report 2023 – Die Zukunft des Wohnens und Bauens“ von Trendforscherin Oona Horx-Strathern als Best Practice Beispiel vorgestellt. „Die Zukunft der Stadt wird sich von der Sorge um das Auto zur Sorge um die Gemeinschaft verlagern. Die Wiener Grätzloasen sind ein großartiges Beispiel dafür, wie Städte beginnen, ihr Denken und ihre Planungsstrategien auf eine Kultur der Fürsorge umzustellen“, so Horx-Strathern.

Mehr Infos: graetzloase.at