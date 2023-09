Gratis Beratungen und Workshops für Frauen

Das Nachbarschaftsservice wohnpartner baut seinen diesjährigen Frauenschwerpunkt auch im Herbst weiter kostenlos und niederschwellig aus. Es werden Selbstbehauptungskurse, Berufs- und Weiterbildungsberatungen sowie Frauenspaziergänge geboten.

Frauen wünschen sich generell mehr Zeit für Freizeitaktivitäten, für Sozialkontakte und für sich selbst. Das ist das Ergebnis der bisher größten Wiener Frauenbefragung „Wien, wie sie will“. Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál fasst zusammen: „Die Wienerinnen wünschen sich mehr Zeit, mehr Raum und mehr Chancen. Auf dieser Basis setzt wohnpartner auch im Herbst einen Schwerpunkt bei den Angeboten für Frauen – und bietet ein umfassendes Angebot an Gruppenaktivitäten, Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie entsprechende Rückzugsmöglichkeiten“.

Mehr Selbstbewusstsein für Frauen

Um das persönliche Sicherheitsgefühl von Frauen zu stärken, lädt das Nachbarschaftsservice wohnpartner in Kooperation mit der VHS und dem Verein drehungen zu Selbstbehauptungskursen ein. Die Teilnehmerinnen lernen bei diesem zweiteiligen, aufeinander aufbauenden Kurs, wie sie mit gezielten Bewegungen ihren Körper einsetzen können, um sich zu behaupten und zu schützen. Durch den Kurs wird das Selbstbewusstsein gestärkt und die Beweglichkeit gefördert. Das Angebot richtet sich an Frauen ab 16 Jahre. Achtung: Um am 2. Kurstermin teilnehmen zu können, ist die Absolvierung des 1. Termins zwingend erforderlich.

Kurstermine Penzing:

15. & 29. September , 16-19 Uhr, Hernstorferstraße 22-32/Stiege 3, Gemeinschaftsraum, 1140 Wien

, 16-19 Uhr, Hernstorferstraße 22-32/Stiege 3, Gemeinschaftsraum, 1140 Wien Kurstermine Donaustadt:

5. & 19. Oktober , 10-13 Uhr, wohnpartner-Lokal Rennbahnweg, Rennbahnweg 27/3/R2, 1220 Wien

, 10-13 Uhr, wohnpartner-Lokal Rennbahnweg, Rennbahnweg 27/3/R2, 1220 Wien Kurstermine Hernals:

5. & 12. Oktober , 17-20 Uhr, Grätzl-Zentrum Hernals, Wattgasse 96-98/9/1, 1170 Wien

, 17-20 Uhr, Grätzl-Zentrum Hernals, Wattgasse 96-98/9/1, 1170 Wien Kurstermine Favoriten:

20. & 24. Oktober, 17-20 Uhr, Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien

Mehr Beratung für Frauen

Im Rahmen der Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung bietet wohnpartner in Kooperation mit waff und AMS eigene Termine für Frauen an. Dabei erhalten sie kostenlose Beratung zu Themen wie Aus- und Weiterbildungen, Karenz und Wiedereinstieg, Förderungen und Geld für Weiterbildung sowie spezielle AMS-Angebote für Frauen. Für Kinderbetreuung ist gesorgt.

18. September , 15-19 Uhr

wohnpartner-Lokal, Albin-Hirsch-Platz 1/2/R2, 1110 Wien

Workshop „Tipps zur Vereinbarkeit von Familie, Job und Aus- und Weiterbildung“, 16-17 Uhr

, 15-19 Uhr wohnpartner-Lokal, Albin-Hirsch-Platz 1/2/R2, 1110 Wien „Tipps zur Vereinbarkeit von Familie, Job und Aus- und Weiterbildung“, 16-17 Uhr 10. Oktober, 15-19 Uhr

Grätzl-Zentrum Floridsdorf, Ruthnergasse 56-60/Ecke Schicketanzgasse

Auf den Spuren prägender Frauen

Bei einem Stadtspaziergang mit Expertin Petra Unger begibt sich wohnpartner auf die Suche nach Frauen, die Österreichs Geschichte genauso geprägt haben wie Männer. Diesmal führt die Suche in die Bezirke Währing und Alsergrund.

Termin: Montag, 18. September, 16.30-19.00 Uhr

Treffpunkt: 18., Gymnasiumstraße 47 (auf der Straßenseite gegenüber)

Die Anzahl der Teilnehmer*innen ist begrenzt. Anmeldung unbedingt erforderlich!

Die aktuellen Termine sowie die Anmeldeformalitäten finden Sie hier.

Konkrete Maßnahmen durch Befragung

15.500 Wienerinnen haben bei der großen Frauenbefragung in mehr als 77.000 Antworten ihre Ideen, Wünsche und Bedürfnisse mitgeteilt. Die Ergebnisse sind die Grundlage für konkrete Maßnahmen der nächsten Jahre. Projekte, die bereits auf Basis der Ergebnisse umgesetzt worden sind bzw. umgesetzt werden, sind unter anderem die Ausweitung der „Roten Box“ auf ganz Wien im Herbst, das 5. Frauenhaus, die Mädchen*zone in Favoriten, das Projekt „Mädchen feiern Technik“ und die Erhöhung des Frauenanteils in technischen Berufen – etwa über waff-Stipendien.