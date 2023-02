Große Börse zum Kleidertausch: Mode neu gedacht

Schlechte Produktionsbedingungen in Billiglohnländern, schwindende Kaufkraft und der omnipräsente Gedanke an die Nachhaltigkeit der Dinge, die konsumiert werden im täglichen Leben. Diese Phänomene führen dazu, dass sich das modische Bewusstsein ändert.

Zweite Chance

Anstatt sich auf der Suche nach einem neuen Outfit im Internet oder in einer der ­Modeketten einzu­kleiden, greifen immer mehr Menschen zu ­gebrauchten Waren. Eigene Apps und Plattformen im Internet stehen dabei ebenso hoch im Kurs wie Kleidertauschbörsen in Echtzeit. Auch die Bezirksvorstehung des 7. Bezirks unterstützt den Kleidertausch. Eine schon in der Vergangenheit ­beliebte Adresse ist dabei das Nachbarschaftszentrum des Wiener Hilfswerks in Schottenfeldgasse 29. Und auch in den nächsten Monaten gibt es dort die Möglichkeit, unkompliziert und umweltbewusst zur neuen Ausstattung zu kommen.

Neue Termine

Man ist um 2 Euro Teil­nahmegebühr dabei. Die nächsten Male stehen auch schon fest. Am Samstag, 4. März, sowie Samstag, 29. April, finden die nächsten Termine des „Neubauer Tauschrausch“ statt. Weitere Informationen dazu gibt es auch online auf: www.hilfswerk.at