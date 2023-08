Großes Sommerfest macht mitten in Hernals Spaß

Lassen wir es tuschen! Bereits zum 5. Mal findet das Sommerfest von „Mitten in Hernals“ statt – der Grätzlverein feiert am 26. August somit ein kleines Jubiläum.

Auf die Besucher wartet auch heuer wieder am Platz vor der HTL im Hermine-Weinreb-Park zwischen 16 bis 20 Uhr jede Menge Unterhaltungsprogramm: Die beliebte Band von Leo Kohn spielt Pophits und Evergreens, bei denen man gar nicht anders kann als mitsingen. Muy Bueno feuert hingegen die Stimmung mit Samba und Tango an.

Programm für Kinder

Das Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken, Riesenseifenblasen, Barfuß-Parcours und Gratiseis wird für strahlende Kindergesichter sorgen. Und am reichhaltigen Büffet kommen Groß und Klein auf ihre Kosten. Highlight ist wie immer die große Tombola, bei der an die 100 Preise an die Besucher verlost werden.