Gruft freut sich über viele Spenden der Rapidler

Wärmende Hilfe in der bitterkalten Jahreszeit: Die Rapid-Familie hat von Jacken über Schlafsäcke bis zu Socken vieles an die Obdachlosen-Einrichtung Gruft gespendet.

Wenn es ums Spenden und Helfen geht, dann kann man sich auf die Rapid-Fans verlassen. Im Jänner hat der Rekordmeister wieder aufgerufen – und Schlafsäcke, Decken, Jacken, Thermobecher, Schuhe und Socken wurden in den Fanshops in Hütteldorf und St. ­Pölten abgegeben. Einige Spender wurden persönlich von Rapid-Profis zuhause besucht – die Freude war riesig.

Zusammenhalt

„Wir bedanken uns, dass heuer wieder so viel zusammengekommen ist“, so Gruft-Leiterin Elisabeth Pichler. „Unsere großartige Rapid-Familie hat erneut gezeigt, was wir mit unserem Zusammenhalt gemeinsam erreichen können“, so der grün-weiße Präsident Alexander Wrabetz. “Im Namen des SK Rapid möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Rapid-Fans bedanken, die gespendet und unsere Aktion unterstützt haben”, ergänzt Steffen Hofmann.