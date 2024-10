Gürtel Connection: Ein Abend voller Musik und guter Taten

Die Gürtel Connection steht vor der Tür! Am 25. Oktober verwandelt sich der Gürtel in einen pulsierenden Hotspot für Musikliebhaber und Nachtschwärmer. Über 50 Acts und DJs werden in 14 Locations für ein unvergessliches Erlebnis sorgen, und es gibt jede Menge Gelegenheit, neue Lokale zu entdecken.

Die Locations am Gürtel sind so legendär wie die Straße selbst. Die Inhaber kennen sich gut und haben gemeinsam ein Event auf die Beine gestellt, das die bunte Vielfalt der Lokalszene im Grätzel perfekt zur Geltung bringt.

Die Highlights der Veranstaltung

Zu den Highlights gehören bekannte Namen wie The Loft, Gürtelbräu Wien, Loop Wien, wienstation, Chelsea, Weberknecht und B72. Das Chelsea, das seit über 30 Jahren besteht und international für seine Live-Acts ausgezeichnet wurde, darf bei dieser aufregenden Nacht nicht fehlen. Im Loft erwartet die Gäste eine Mischung aus ausgelassenen Partys auf bis zu vier Floors und gemütlichen Poetry Slams – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der atmosphärische Gewölbekeller des Weberknechts bietet zudem ein einzigartiges Ambiente.

Eintritt gegen eine freiwillige Spende

Das Besondere an diesem Event: Der Eintritt erfolgt gegen eine freiwillige Spende, die komplett wohltätigen Zwecken zugutekommt.

Auf der Website der Gürtel Connection finden Sie detaillierte Infos zu bisherigen Spendeneinnahmen und den Empfängern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.guertelconnection.at.