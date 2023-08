Gumpoldskirchen: Im Bergerhaus wird „Künstlerbrei“ serviert

Es ist eine überaus coole Truppe, die die Kreativität im kleinen Finger hat: Die Rede ist von Künstlerbrei mit Marcus Schmalzl an der Spitze, die derzeit mit ihrer Ausstellung Farbensachen ins Gumpoldskirchner Bergerhaus einladen.

Das Projekt Künstlerbrei lockt ab jetzt mit Farbensachen ins Bergerhaus am Schrannenplatz 5 in Gumpoldskirchen. „Und das hat bereits Tradition!“, freut sich auch Kulturreferentin GGR Dagmar Händler anlässlich der Eröffnung der beeindruckenden Schau. Collagen, Drucke, Lederkunstwerke, Bilder und Zeichnungen ziehen in ihren Bann. Jede Arbeit für sich genommen ein ausdrucksstarkes Kunstwerk – zusammen genommen eine farbenprächtige und weit gefasste Leistungsschau in dem Comic und Mangas ebenso ihren Platz haben wie Landschaften und Phantasiewelten.

Bereits die Vernissage gestaltete sich als Kunstparty – während des Weinsommers und von Start weg werden außerdem Bilder versteigert und Spenden gesammelt, um mit der Kunst auch heuer Gutes zu tun. „Wir sammeln für den Gumpoldskirchner Sozialfonds, um mit dem, was wir so machen, Gumpoldskirchnerinnen und Gumpoldskirchner zu helfen, die weniger machen können und unsere Hilfe brauchen“, lächelt Marcus Schmalzl und hofft auch heuer eine beachtliche Summe übergeben zu können.

Die Ausstellung Farbensachen läuft noch bis zum 20. August, Ausstellungszeiten sind Mo bis Fr von 16 bis 19 Uhr sowie Sa, So und am Feiertag von 11 bis 19 Uhr. Eintritt freie Spende.