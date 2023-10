Halloween im Prater – es gruselt wieder!

Alle Gespenster, Geister und Vampire aufgepasst: Es gruselt wieder! Am 31. Oktober 2023 ab 18.30 Uhr wird der Wiener Wurstelprater zu einem riesigen Halloween Festgelände.

„Als wir vor einigen Jahren zum ersten Mal Halloween im Wurstelprater organisiert haben, war es eine kleine Veranstaltung. Mittlerweile sind wir zur größten Halloween Party in ganz Österreich gewachsen, darauf sind wir sehr stolz. Auch heuer haben unsere Praterbetriebe für alle kleinen und großen Spuk-begeisterten Gäste ein vielfältiges Programm organisiert. Gleichzeitig ist es ein spaßiges Familienfest geblieben – so schaurig lustig, dass es schon fast unheimlich ist“, laden die Präsidentin des Wiener Praterverbandes Silvia Lang und Vizepräsident Fredo Nemec zum Geister-Get-together in den Wiener Wurstelprater ein.

Lassen Sie sich diese Skelett-Soiree nicht entgehen! Viele kommen verkleidet, geschminkt oder einfach nur zum Spaß haben. Für den Wurstelprater kann es nicht skurril genug sein.

Interaktives Abenteuer und „Schwarze Kaiserin“

Am 31. Oktober 2023 wartet ein interaktives Halloween-Abenteuer. Unter dem Titel „Der UnTote muss ein Wiener sein“, werden auf fünf verschiedenen Bühnen, die im gesamten Wurstelprater verteilt sind, von 18.30 bis 20.30 Uhr Liveacts/Shows gezeigt. Natürlich ist auch die „Schwarze Kaiserin“ heuer wieder dabei und wird mit ihrem geisterhaften Gefolge durch den Wurstelprater ziehen. Dabei kommt sie bei den Stationen vorbei, wo sie die untoten Hauptfiguren der Shows erlösen und wieder zum Leben erwecken kann – vorausgesetzt das Publikum stimmt ihr zu.

Programm

Station Riesenradplatz – Doktor Pest Diesem Arzt sollte man nicht vertrauen, so mancher Patient hat nicht überlebt. Gäste können herausfinden warum und Riesen-Seifenblasen Shows bestaunen. Station Rondeau – Ballerina des Bösen Die blutigen Zehen ihrer Schüler waren dieser Ballettlehrerin eine wahre Freude. Wird die Schwarze Kaiserin sie wieder zum Leben erwecken dürfen? Hier gibt es außerdem Cheerleder-Shows. Station Karl-Kolarik-Weg – Der ewige Dirigent Hier hört das Publikum das Lied vom Tod – von einer toten Musikerin und einem Kapellmeister, der es immer zu weit getrieben hat. Außerdem: Live-Musik vom Bläser-Quintett. Station Zufahrtsstraße – Die Schwarze Witwe Diese Frau wusste, was sie will – und noch genauer was zu tun ist, wenn sie einen Gatten nicht mehr wollte. Hier wird zudem Live-Akrobatik geboten. Station Nikolai-Kobelkoff-Weg – Brandmeister Löschnak Dieser Mann brannte für seinen Job – so sehr, dass er sich selbst laufend Arbeit verschaffte, seine Brandopfer berichten. Ob der Brandmeister Erlösung verdient hat? Live-Feuershows inklusive.

Grusel-Aktivitäten der Praterbertriebe

Nachmittagsprogramm in der Luftburg-Kolarik Zu jedem Luftburg Tagesband bekommen Kids einen Monstersaft als Begrüßungsgetränk, Zutritt zur Spinnen-Bastelstation und eine Portion Aua-Popcorn. Alle Einnahmen der Halloween Aktion spendet die Luftburg an die Stiftung Kindertraum.

31. Oktober 2023 von 16.00-18.30 Uhr, Luftburg-Kolarik im Prater, Tagesband: 5 Euro Grusel Bowling Inmitten schauerlicher Deko und gruseligen Cocktails kann das Bowling-Können zur Schau gestellt werden. Wer verkleidet kommt, bekommt einen Halloween-Shot geschenkt und Leihschuhe gratis. Reservierung empfohlen.

31. Oktober 2023 ab 16.00 Uhr im Kugeltanz Die Liliputbahn wird zum Ghost Train Die Geister Otilia und Poldi begrüßen Fahrgäste und schon geht es in den dunklen Wald des Grafen Dracula. Gruselt euch nicht, wenn die Zwei am Bahnhof umhertanzen.

31. Oktober 2023 von 17.00-21.00 Uhr. „Zur weißen Gans“ Kindermenü + 1 Getränk um 6,50 Euro im Gasthaus „Zur weißen Gans“ Spooky Jump in der neuen Jump World One zum Sonderpreis Für verkleidete Kinder gibt es am 31. Oktober zusätzlich: – 1+1 gratis in Heindl`s Kinderwelt

– Spuk-Fahrpreis € 1,50 bei der Pratermarina

– Gratis Eintritt ins Königreich der Eisenbahnen Prater DOME Der Prater DOME lädt alle ab 18 Jahren zur furchteinflößendsten Halloween Party in Wien und bietet verschiedenste Highlights: Fotowand, Kostümbewerb, Chance auf eine VIP Jahreskarte und noch mehr.

Ab 22.00 Uhr im Prater DOME, Eintritt: 14 Euro bis 24.00 Uhr, 16 Euro ab 24.00 Uhr Halloween im Stadl mit teuflischen Absackern und verkleideten Gestalten wird in der Prater Alm geboten. Das beste Halloween Kostüm wird mit einer Flasche Vodka und Beigetränken prämiert.

Ab 21.00 Uhr in der Prater Alm, Eintritt frei

Vielfältiges Halloween Kinderprogramm

Für Mini-Vampire, Gespenster in Ausbildung und Monster in Spe geht der Halloween-Spaß im Wurstelprater schon am 29. und 30. Oktober los. Dieses vielfältige Kinder Halloween Programm bieten Praterbetriebe an den beiden Tagen, jeweils von 14.00-17.00 Uhr:

Kürbisschnitzen und bemalen am Riesenradplatz. Dafür werden 200 Kürbisse vom Franzlbauer aus St. Andrä Wördern organisiert. Nicht verwendete Deko-Kürbisse werden anschließend Prater-Restaurants zum Verkochen übergeben. Außerdem wird das Deko-Stroh von der Wiener Wiesn als Halloween-Deko weiterverwendet. Nachhaltige Verwendungen wie diese sind dem Wiener Praterverband ein großes Anliegen.

Bastelstation in Popp’s Paradies

Outdoor Spielestation beim Planetarium und Sonntags auch indoor Vorstellungen

Kinderschminken am Rondeau

Gratis Eintritt für verkleidete Kids im Königreich der Eisenbahnen

Zaubershow vom Circus- und Clownmuseum in der Praterschwemme, jeweils um 14.30 Uhr und 16.00 Uhr

Kürbisparcours und Glücksrad am Nikolai-Kobelkoff-Weg

Nur Sonntag Praterkasperl-Vorstellung am Kasperlplatz

Sonderpreise in der neuen Jump World

Laufend aktuelle Infos stehen unter www.prater.at und www.praterwien.com zur Verfügung.