Halloween-Special im Circus-Museum: „Fear Of Clowns“

Bereit für eine schaurig-schöne Nacht? Das „Circus- und Clownmuseum“ in der Leopoldstadt verwandelt sich am 30. und 31. Oktober in eine Bühne des Unheimlichen mit dem Halloween-Programm „Fear Of Clowns: Coulrophobia“.

Egal, ob man sich vor Clowns fürchtet oder schrägen Humor liebt – bei diesem Event ist jeder herzlich willkommen! Um das gruselige Vergnügen zu beginnen, laden die Unterhaltungskunst-Historiker ab 19.00 Uhr zu einem prickelnden Sekt-Empfang. Der Eintritt für diese einmalige Erfahrung beträgt 39 Euro pro Person.

Verkleidungen sind herzlich willkommen

Besonders freuen sich die Akteur:innen über verkleidete Gäste, die zum Halloween-Thema passen. Das ehrenamtliche Team, unter der Leitung von Michael Swatosch, hat sich zusammen mit der Vereinigung „Erstes Wiener Zaubertheater“ und dem „Kulturverein Circus- und Clownmuseum“ etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die „ARGE Wiener Bezirksmuseen“ unterstützt den Betrieb des Museums und die kreativen Veranstaltungen.

Für alle, die mehr über das Museum erfahren möchten – von den Öffnungszeiten über die Dauer-Ausstellung bis hin zu Führungen – ist die Website eine wahre Schatztruhe: circus-clownmuseum.at.