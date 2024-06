Haus des Meeres: Gold für Nachhaltigkeit!

Das Haus des Meeres wurde bei der Preisverleihung der Green Marketing Awards mit Gold in der Kategorie „Be different!“ ausgezeichnet. Der Award, der in vier Kategorien verliehen wird, prämierte zum mittlerweile dritten Mal Marketingideen zum Thema Nachhaltigkeit.

Das Projekt „(H)aus des Meeres“, das zum World Ocean Day 2023 initiiert wurde, konnte sowohl die Jury als auch die Konsumenten in der abschließenden Marktforschungsbewertung überzeugen. So präsentierte sich das Haus des Meeres als interaktive Lern- und Spielstätte zum Thema Müllverschmutzung der Ozeane.

Das „Meer“ vom Müll befreien

Besucher des Haus des Meeres in Mariahilf konnten dabei vor Ort ihr Wissen testen und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Die kleinen Gäste wiederum konnten gemeinsam mit Zoopädagogen „Müll aus dem Meer angeln“. Auch die Bezirksvorsteher-Stellvertreterin des 6. Bezirks, Julia Lessacher, besuchte die Veranstaltung. Sie nahm an der interaktiven Installation vor dem Gebäude teil und befreite gemeinsam mit den HdM-Geschäftsführern symbolisch das „Meer“ an der Parkwand vom Müll, um ein Zeichen gegen Umweltverschmutzung zu setzen.

Künftig engere Zusammenarbeit

Die Aktion war ein voller Erfolg. Sie verdeutlichte auf interaktive und spielerische Weise die Dringlichkeit des Kampfes gegen die Verschmutzung der Ozeane. Das Haus des Meeres und der Bezirk wollen in Zukunft noch enger zusammenarbeiten, wenn es darum geht, Botschaften zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu vermitteln.