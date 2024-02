Haus des Meeres: 18.000 Euro an Jungforscher

Im Rahmen des „Science Day 2024“ wurden auf dem Dach des Haus des Meeres, hoch über dem Wiener Häusermeer, zwei Forschungsstipendien in Höhe von jeweils 6.000 Euro sowie ein gleich hoher Meeresschutzpreis feierlich verliehen.

Der Verein „Haus des Meeres Wissenschaft und Forschung“ unterstützt so die biologische Grundlagenforschung jährlich mit einem Betrag von 18.000 Euro. In den letzten 15 Jahren wurden bereits über 200.000 Euro an junge Forscher übergeben.

Das sind die Siegerprojekte

Die beiden Stipendien wurden an Muriel Mirus und Augustina Löwenstein vergeben. In den Masterarbeiten der zwei jungen Frauen ging es um Meeres-Borstenwürmer bzw. um seltene Urzeitkrebse in Ostösterreich. Der Meeresschutzpreis ging an Pia Balàka. Sie möchte mit ihrem Projekt herausfinden, wie viele Katzenhaiarten im Mittelmeer existieren. Es gibt nämlich Hinweise darauf, dass die Meeresforschung bis heute eine Katzenhaiart „übersehen“ hat.