Hedy Lamarr Preis ehrt Forscherin der TU Wien

Hedy Lamarr, Hollywood-Legende und Erfinderin, legte den Grundstein für Technologien, die für uns heute alltäglich sind. Ohne Lamarr wären Bluetooth und WLAN nicht möglich. Die Stadt Wien verlieh am 19. Oktober den mittlerweile fünften Hedy Lamarr Preis und holt damit Technik-Pionierinnen vor den Vorhang.

Die Preisträgerin

Die diesjährige Preisträgerin ist Shqiponja Ahmetaj von der TU Wien. Sie promovierte 2019 am Institute for Logic and Computation der Technischen Universität Wien. Die Forscherin arbeitet an Grundlagen zum Thema Datenqualität und intelligentem Datenmanagement.

„Ich bin sehr dankbar und überglücklich, den Hedy Lamarr Preis 2022 zu erhalten“, betonte Preisträgerin Shqiponja Ahmetaj in ihrer Dankesrede. „In unserem digitalen Zeitalter spielen Daten eine immer wichtigere Rolle. Daten müssen korrekt und verlässlich sein, um für Menschen und Anwendungen von Nutzen zu sein. Angesichts der noch nie da gewesenen Vielfalt und Menge an Daten, über die wir mittlerweile verfügen, ist aber genau das allzu oft nicht gewährleistet.“

Vorbildhaft

(C) PID/Votava: Stadträtin Kaup-Hasler, die Preisträgerin Dr.in Shqiponja Ahmetaj und Vizebürgermeisterin Gaál (v.l.n.r.)

Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird jährlich von der Stadt Wien gemeinsam mit der DigitalCity.Wien verliehen. „Die Hedy Lamarr-Preisträgerinnen sind Role Models für Mädchen und junge Frauen. Sie zeigen, dass alle Geschlechter erfolgreich Karriere in der IT machen können“, so Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Eine unabhängige Fachjury bestimmt die Preisträgerin. „In ihrer Forschungsarbeit entwickelt Dr.in Shqiponja Ahmetaj die theoretischen Grundlagen zur automatischen Sicherstellung der Datenqualität im Web und achtet dabei gleichzeitig auf Praxisorientierung und Nachhaltigkeit“, begründet Laura Kovacs, Professorin an der TU Wien und Jurymitglied, die Auswahl der Siegerin. „Dr.in Shqiponja Ahmetaj kann wie Hedy Lamarr auf eine internationale Karriere zurückblicken. Als Mutter und gleichzeitig Wissenschaftlerin in einem männlich dominierten Bereich ist sie insbesondere für junge Mädchen und Akademikerinnen ein tolles Vorbild und eine würdige Preisträgerin.

„Die Hedy-Lamarr-Preisträgerinnen sind wichtige Vorbilder und zeigen Mädchen und jungen Frauen: Seid mutig und geht euren eigenen Weg!“ schließt Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál ab.