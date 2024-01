Landstraße: Ein neuer Kommandant im Arsenal

Freude im Heereslogistikzentrum im Arsenal über den neuen Kommandanten Oberst Max Löwenthal-Maroicic. Der Landstraßer Bezirksvorsteher Erich Hohenberger war bei der Übergabe dabei – ebenso wie Generalmajor Alexander Platzer und der Wiener Militärkommandant Kurt Wagner.

Löwenthal-Maroicic zeigte sich erfreut, neue Aufgaben in der Heereslogistik zu übernehmen und dankte für die bisherige gute Zusammenarbeit. Generalmajor Platzer übergab feierlich die Insignie des Heereslogistikzentrums und damit auch die Verantwortung an den neuen Kommandanten. „Unser System lebt vom laufenden Wechsel der Kommandanten, sie bringen individuelle Ideen und Stärken ein und gewährleisten dadurch eine positive Evolution“, so Platzer.

Hohenberger wünscht alles Gute

Bezirksvorsteher Hohenberger, wünschte den neuen Kommandanten ebenfalls alles Gute für seine zukünftige Aufgaben und „viel Soldatenglück“. Er dankte für die gute Kooperation in den vergangenen Jahren und hob zudem das Heereslogistikzentrum Wien als wichtigen Wirtschaftsfaktor für den Bezirk Landstraße hervor.