Herbstferien im Inland: Wien liegt auf dem zweiten Platz

Eine neue Umfrage der Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) zeigt: Die Österreicher verbringen ihre Herbstferien am liebsten im eigenen Land. Ganze 35 % der Gesamtbevölkerung nutzen die freien Tage während der goldenen Jahreszeit für Urlaub, 62 % davon im Inland. Wien liegt bei den beliebtesten Destinationen auf Platz 2.

Das Ranking der beliebtesten Urlaubsziele im Herbst führt die Steiermark an. Auf Platz zwei liegt schon die Bundeshauptstadt, was ÖHV-Präsident Walter Veit besonders freut: „Das ist ein starkes Zeichen. Die urbanen Zentren in ganz Österreich boomen!“ Ex aequo auf Platz drei liegen Salzburg und Kärnten. „Nebensaison war gestern. Genuss, Kultur und zahlreiche Sportangebote locken viele Österreicher in die Hotels im ganzen Land“, fasst Veit das Ergebnis der Umfrage zusammen.

Trend zu kurzfristigen Buchungen ungebrochen

18 % der Befragten wussten noch nicht, ob sie auf Urlaub fahren werden. Davon, dass sich einige noch dafür entscheiden werden, ist der ÖHV-Präsident aber überzeugt: „Der Trend zu kurzfristigen Buchungen hält an. In puncto Planbarkeit ist das nicht ideal, aber die Teams haben mittlerweile damit umgehen und kalkulieren gelernt“, sagt er. Für Spätentschlossenen hat der Branchensprecher zwei Tipps: auf die Hotelwebsite schauen, dort gibt die besten Angebote und Preise, und dafür die Abkürzung über das Mitgliederverzeichnis der ÖHV unter www.meinhotel.at nehmen, dort gibt es den kompakten und gut geordneten Überblick über Österreichs Top-Hotels.