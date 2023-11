Hernals: Wasser für Alleebäume in der Alszeile

Der Klimawandel ist auch bei uns zu einem großen Thema geworden. Die Sommer werden immer heißer, der Regen immer weniger. Daher wurde in Hernals ein Projekt ins Leben gerufen, um die etwa 300 Bäume entlang der Alszeile mit mit einer automatischen Bewässerung zu versorgen.

Die rund 1,2 km lange Alszeile im 17. Bezirk zwischen Leopold-Kunschak-Platz und Josef-Kaderka-Park ist durch ihre fast 300 Alleebäume ein Gebiet mit einem besonderen Erholungswert für die Hernalser. Um den Erhalt dieser grünen Lunge zu sichern hat der Bezirk ein Bewässerungs-Projekt gestartet und wird in den kommenden zwei Jahren die Grünstreifen mit einem automatischen Bewässerungssystem ausstatten.

900.000 Euro werden investiert

Bei der letzten Vorbesprechung setzte Bezirksvorsteher Peter Jagsch den Spatenstich. Die Kosten in Höhe von rund 900.000 Euro werden aus dem Bezirksbudget und dem Stadtbudget finanziert. „Eine nachhaltige Investition zur Rettung der Allee. Während der Trockenperioden erhalten die Bäume durch die automatische Bewässerung genügend Wasser und können so den Hernalsern weiterhin in ihrer vollen Pracht und als wichtige Schattenspender zur Verfügung stehen!“ so der Bezirkschef.