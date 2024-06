Hetzendorf: Mode aus Meidling verzaubert ganz Wien

Kürzlich präsentieren die Hetzendorfer Modeschüler wieder ihre besten Kreationen auf dem Laufsteg. Das Jahresthema der diesjährigen Show lautet „Elemente“.

Im Schuljahr 2023/24 besuchten 203 Schüler die Modeschule Hetzendorf. Diese vereint die Fachschule für Mode sowie die Höhere Lehranstalt für Modedesign und Produktgestaltung. Sie stellt eine hochqualitative Ausbildung durch eine ausgewogene Kombination aus künstlerischen, handwerklichen und theoretischen Fächern in Verbindung mit einer fundierten Allgemeinbildung bereit.

Höhepunkt des Schuljahres ist stets die große Modenschau, bei der die Schüler ihr Können unter Beweis stellen. Diese Show ist jedes Jahr ein Fixpunkt für alle jene, die sich für das Modeschaffen der heimischen Nachwuchstalente interessieren – und zugleich der Abschluss eines erfolgreichen Schuljahres für alle Schüler.

Am Laufsteg inmitten des Schlossparks wurde dem Publikum in 4 Shows an 2 Tagen ein vielfältiges Modeerlebnis geboten. Am Mittwochabend eröffnete Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr die Show: „Es begeistert immer wieder zu sehen, mit welcher Hingabe die Schüler der Modeschule ihre innovativen Designs und Ideen umsetzen. Ich möchte allen zu ihren Arbeiten und allen Absolventen zu ihren Diplomkollektionen ganz herzlich gratulieren. Einmal mehr zeigt sich anhand der vielfältigen Kreationen, dass die Modeschule Hetzendorf ein Vorzeige-Standort für heimische Nachwuchstalente ist.“, so der Bildungsstadtrat.

120 Kreationen am Laufsteg

Die gesamte Show wurde von den Schülern gemeinsam mit den Lehrern geplant, organisiert und realisiert. In enger Zusammenarbeit entstand so eine Show, in der die einzigartigen Kreationen der Schüler im Mittelpunkt standen. Gezeigt wurden rund 120 Kreationen sowie die 21 Diplomkollektionen des Abschlussjahrgangs.

Vertreten waren auch in diesem Jahr wieder alle Ausbildungsschwerpunkte: Modedesign/Kleidermachen, Strickdesign, Textildesign, Produktgestaltung Taschen und Accessoires oder Schuhe sowie Modell-Modisterei.

Fixpunkte waren zudem die Überreichung der Anerkennungsstipendien der Stadt Wien und die Awards des Vereins der Förderer der Stadt Wien – Modeschule Hetzendorf an Schüler mit besonderem Engagement und herausragenden Leistungen.