Erholung im Haus am See: Das VILA VITA Pannonia

Die Kunst des Entschleunigens­ kann beginnen – in den traumhaften Residenzen am See findet man alles, was das Herz begehrt. Nur 80 Kilometer von Wien entfernt, im burgenländischen Pamhagen, erstreckt sich eine der eindrucksvollsten Naturlandschaften Europas: der Nationalpark Neusiedler See/Seewinkel. Hier geht man mit der Natur auf Tuchfühlung und findet Ruhe.

Weitläufiges Areal

Das VILA VITA Pannonia Naturresort im Seewinkel ist ein einzigartiges, weitläufiges Urlaubsareal, in dem Urlaubsgenuss auf hohem Niveau und in einer besonderen Vielfalt geboten wird. In diesem Hideaway der Extraklasse bleiben garantiert keine Urlaubswünsche mehr offen. Uneingeschränkten Seeblick genießen und die Seele baumeln lassen.

Toller Außenbereich

Im Außenbereich locken der private Badesteg und eine eigene Terrasse zum ausgiebigen Entspannen. Im geräumigen Wohnbereich stehen eine große Kuschelecke, eine gemütliche Esstisch-Gruppe, eine Küchenzeile, ein Weinklima-Schrank sowie ein schöner Kaminofen für angenehmstes Urlaubswohlgefühl bereit. Im Einklang mit der Natur lebt man auf zwei Etagen direkt am hauseigenen Badesee oder am Rand des Ökoparks „Pannonia Hill“ mit Blick ins Grüne.

Viel Erholung

Nur wenige Schritte von den Residenzen am See entfernt ist das Lifestyle-Restaurant „die Möwe“. Der Feinschmecker-Hotspot kombiniert eine gehobene Küche, Lounge, Bar und Café unter einem Dach und liegt direkt am malerischen Naturbadesee. Die Seeterrasse mit ihrem herrlichen Ausblick ist der ideale Platz, um sich kulinarisch verwöhnen zu lassen.

INFO

vilavitapannonia.at